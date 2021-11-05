Karma oyun kaldırılması seçime yetişecek mi?

CTP ile YDP, karma oyun kalkması gerektiği ve bu değişikliğin 9 Ocak’ta yapılması konuşulan erken seçime kadar yetişebileceğini belirtirken, HP ile TDP ise bu değişikliğin 9 Ocak’a kadar yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden CTP, HP, TDP ve YDP yetkilileri, karma oy uygulamasının kaldırılması için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Önceki gün toplanan Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi (UBP PM), karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını ve bunun Meclis’te gündeme getirilmesini onaylamıştı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere yaptığı ziyaretlerde de konuşulduğu kamuoyuna yansıyan karma oyun kaldırılmasına ilişkin Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcileri, değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre, CTP ile YDP karma oyun kalkması gerektiği ve öngörülen değişikliğin 9 Ocak’ta yapılması konuşulan erken seçime kadar “istenirse” yetişebileceği, HP ile TDP ise söz konusu değişikliğin 9 Ocak’a kadar yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde…

Ayrıca CTP ile TDP, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın tüm partilerin eşit temsiliyetinde kurulacak ad-hoc komitede tartışılması ve oy birliğiyle geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

SORAKIN: “CTP’DEKİ HAKİM GÖRÜŞ KARMA OYUN KALDIRILMASI YÖNÜNDE”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP’deki hakim görüşün karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu belirterek, Meclis’teki tüm partilerin eşit temsiliyette olacağı altı kişilik ad-hoc komite kurularak, konunun orada tartışılması ve oy birliğiyle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Niyet varsa geçer” diyen Sorakın, 2018’deki genel seçimde yüzde 21 civarında karma oy kullanıldığını ve yüzde 11 civarında karma oyun ise yandığını hatırlattı.

Kişilere değil partilere oy verilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Sorakın, CTP’deki hakim görüşün karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu yineledi.

UBP’nin hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde kendilerini ziyaretinde de üç konuyu gündeme getirdiklerini hatırlatan Sorakın, bu konuların bütçenin bir an önce Meclis’e sevk edilerek geçmesi için gerekli çalışmanın yapılması, komitelerde oy birliğiyle geçen yasaların Meclis’ten geçmesi ve oy verme sisteminde, eşit temsiliyette kurulacak bir ad-hoc komitede, değişikliklerin

yapılması olduğunu belirtti.



