“Karma değil mühür”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, UBP gibi tek başına iktidarı hedefleyen bir partide karma oya asla yer olmadığını kaydetti





UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, “24 Ocak’ta ülke siyasetinde, yeni bir dönemin başlayacağını, UBP’nin tek başına iktidar için gün saydığını” söyledi.

UBP, 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçim kapsamında vatandaşlarla buluştuğu geniş katılımlı bölgesel akşam etkinliklerine Gazimağusa ile devam etti.

Sucuoğlu, etkinliğe katılım, heyecan ve coşku için teşekkür ederek, “24 Ocak’ta ülke siyasetinde, yeni bir dönemin başlayacağını; UBP’li tek partili iktidarın ayak seslerinin duyulmaya başlandığını” söyledi.

Gazimağusa’nın gerek kültürel miras bakımından, Doğu Akdeniz’in en değerli kentlerinden birisi olduğuna işaret eden Sucuoğlu, yıllardır kentin tam göbeğinde, en değerli noktasında bulunan BM Askeri Kampı’nın şehre yakışmadığını, bunu ortadan kaldırmak için girişim yapacaklarını açıkladı.

Başbakan, “Koalisyon hükümetlerinin 23 Ocak Pazar günü son bulacağını, UBP’nin tek başına iktidar olmasına çok az bir zaman kaldığını” belirtti.

Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra Türkiye’nin girişimi ile KKTC için uluslararası alanda yeni bazı gelişmeler olabileceğini de ifade ederek, “Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar. Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Öte yandan UBP Gazimağusa Kadın Kolları, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu'nun katılımıyla, çay düzenledi.

Başbakan Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadının gücünün bugün burada tam anlamı ile görüldüğünü kaydederek, “UBP tek başına iktidara ya gelecektir ya gelecektir” dedi.

İstikrarlı bir hükümetin önemine değinen Başbakan, UBP'nin farkının kadınıyla genciyle yaşlısıyla ortaya çıktığına işaret ederek “23 Ocak gecesi tek başına iktidara gelerek meydanlarda kutlayacağız” dedi.

Başbakan, UBP gibi tek başına iktidarı hedefleyen bir partide karma oya asla yer olmadığını kaydetti.

Öte yandan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, önceki gün, Gazimağusa’da seçim çalışmaları yürüttü.

Sucuoğlu, “23 Ocak, karmayla dost tanıdık seçimi değil, UBP’ye mühürle, istikrarlı ve refah dolu bir geleceği belirleme seçimidir...” ifadelerinde bulundu.

Sucuoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak seçimin, sadece ekonomik ve mali değil, siyasi istikrarın oluşması için de “son derece kritik” olduğunu ifade ederek, “Yeni tek partili UBP hükümetinde, siyasi istikrar ve diplomatik akıl yoluyla, Kıbrıs sorununda iki egemen eşitlik temelinde bir görüşme sürecini, Anavatan Türkiye ile birlikte yürüteceklerini”

Sucuoğlu, “Bölge bölge geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz. Sorunların temeli bellidir. Bu ülke, komplike hale gelmiş sorunlardan bıkıp usanmıştır. Karma karışık koalisyon hükümetleri zaman kaybı yaşıyor ve yaşatıyor. Vatandaş sorunlarına kalıcı çözüm istiyor, koalisyon hükümetleri, didişerek zaman kaybediyor... İşte fırsat... Sandığa gidelim. Güneşin altına mührü vuralım. UBP’ye tek başına hükümet görevi verelim... Bakın görün... Anavatan Türkiye’mizin de desteği ile ülke kısa zamanda ayağa kalkar, istikrarı yakalar... Unutmayalım! 23 Ocak, karmayla dost tanıdık seçimi değil, UBP’ye mühürle, istikrarlı ve refah dolu bir geleceği belirleme seçimidir...” ifadelerinde bulundu.

Kalıcı projeleri, önemli yatırımlarla desteklemek gerektiğini, Türkiye’den büyük yatırımcıların, seçim sonuçlarını beklediğini belirten Sucuoğlu, siyasi istikrarsızlığın, büyük yatırımları ülkeden kaçıracağı uyarısı yaptı.



