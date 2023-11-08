Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam

Hükümet, son iki yılda sınavsız, münhalsiz, kritersiz şekilde 500’den fazla kişiyi kamuya istihdam etti. En fazla istihdamın gerçekleştiği daire, 157 istihdam ile Başbakanlık oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı'nın, “24 Ocak 2022 tarihinden itibaren bakanlıklara yapılan sınavsız ve/veya münhalsiz istihdamların sayısına” ilişkin sorusu üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova rakamları açıkladı.

Bu kapsamda UBP – YDP – DP Hükümeti, son iki yılda sınavsız, münhalsiz, kritersiz şekilde 504 kişiyi kamuya istihdam etti.

En fazla istihdamın gerçekleştiği daire, 157 istihdam ile Başbakanlık oldu. Berova, rakamları şöyle açıkladı:

2022 YILI

Cumhurbaşkanlığı: 8 geçici işçi

Başbakanlık: 62 geçici, 7 sözleşmeli personel

Başbakan Yardımcılığı: 13 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel

Tiyatrolar Dairesi: 1 sözleşmeli personel

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 8 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel

Maliye Bakanlığı: 2 geçici işçi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: 1 geçici işçi, 1 sözleşmeli personel

Tarım Bakanlığı: 70 sözleşmeli personel

Sağlık Bakanlığı: 4 geçici işçi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 geçici işçi

TOPLAM: 100 geçici işçi, 120 sözleşmeli personel istihdam edildi

2023 YILI

Cumhurbaşkanlığı: 7 geçici işçi

Başbakanlık: 95 geçici işçi

Turizm Bakanlığı: 18 geçici işçi

Gençlik Dairesi: 3 geçici işçi

Ulaştırma Bakanlığı: 18 geçici

işçi Sağlık Bakanlığı: 1 geçici işçi

Yataklı Tedaviler Kurumu: 4 geçici işçi

Tarım Bakanlığı: 95 mevsimlik işçi, 2 sözleşmeli personel

Sağlık Bakanlığı: 32 sözleşmeli personel

Başbakan Yardımcılığı: 4 sözleşmeli personel

TOPLAM: 146 geçici, 95 mevsimlik, 43 sözleşmeli personel istihdam edildi

SOLAYLI

Sorunun sahibi CTP Milletvekili Solyalı ise, “KIB-TEK’e yapılan 68 münhalsiz istihdamı da sayarsak, 500’den fazla sınavsız, münhalsiz istihdamdan söz edebiliriz” dedi.

