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Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam

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Hükümet, son iki yılda sınavsız, münhalsiz, kritersiz şekilde 500’den fazla kişiyi kamuya istihdam etti. En fazla istihdamın gerçekleştiği daire, 157 istihdam ile Başbakanlık oldu

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Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı'nın, “24 Ocak 2022 tarihinden itibaren bakanlıklara yapılan sınavsız ve/veya münhalsiz istihdamların sayısına” ilişkin sorusu üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova rakamları açıkladı.
Bu kapsamda UBP – YDP – DP Hükümeti, son iki yılda sınavsız, münhalsiz, kritersiz şekilde 504 kişiyi kamuya istihdam etti.
En fazla istihdamın gerçekleştiği daire, 157 istihdam ile Başbakanlık oldu. Berova, rakamları şöyle açıkladı:
2022 YILI
Cumhurbaşkanlığı: 8 geçici işçi
Başbakanlık: 62 geçici, 7 sözleşmeli personel
Başbakan Yardımcılığı: 13 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel
Tiyatrolar Dairesi: 1 sözleşmeli personel
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 8 geçici işçi, 3 sözleşmeli personel
Maliye Bakanlığı: 2 geçici işçi
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: 1 geçici işçi, 1 sözleşmeli personel
Tarım Bakanlığı: 70 sözleşmeli personel
Sağlık Bakanlığı: 4 geçici işçi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 geçici işçi
TOPLAM: 100 geçici işçi, 120 sözleşmeli personel istihdam edildi
 2023 YILI
Cumhurbaşkanlığı: 7 geçici işçi
Başbakanlık: 95 geçici işçi
Turizm Bakanlığı: 18 geçici işçi
Gençlik Dairesi: 3 geçici işçi
Ulaştırma Bakanlığı: 18 geçici
işçi Sağlık Bakanlığı: 1 geçici işçi
Yataklı Tedaviler Kurumu: 4 geçici işçi
Tarım Bakanlığı: 95 mevsimlik işçi, 2 sözleşmeli personel
Sağlık Bakanlığı: 32 sözleşmeli personel
Başbakan Yardımcılığı: 4 sözleşmeli personel
TOPLAM: 146 geçici, 95 mevsimlik, 43 sözleşmeli personel istihdam edildi
SOLAYLI
Sorunun sahibi CTP Milletvekili Solyalı ise, “KIB-TEK’e yapılan 68 münhalsiz istihdamı da sayarsak, 500’den fazla sınavsız, münhalsiz istihdamdan söz edebiliriz” dedi.
 
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