Kabine bugüne kaldı

Kabineyi bugün Cumhurbaşkanı Tatar’a sunması beklenen Faiz Sucuoğlu’nun, dün TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret ettiği öğrenildi

UBP genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, kabineyi bugün 13.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacak.

Öte yandan Sucuoğlu’nun dün TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret ettiği öğrenildi.

Sucuoğlu’nun yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığı ancak Tatar’ın Sucuoğlu'na bu kabineyi Ankara hükümeti ile istişare etmesini ve bu istişare sonrasında imzalayacağını belirttiği öğrenildi. Bunun üzerine Sucuoğlu’nun, öğle saatlerine yakın Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne giderek bazı görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Sucuoğlu’nun kabineyi TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne ilettiği iddia edildi.

Bu arada Faiz Sucuoğlu’nun, "kabine öncesi elçilik ziyareti" sosyal medyada gündeme oturdu.

CTP milletvekili Erkut Şahali ve Doğuş Derya konuyla ilgili tepkilerini şöyle dile getirdi.

Erkut Şahali: "Başbakan namzeti", kabinesini henüz resmi makam olan Cumhurbaşkanına sunmadan, eğer TC Büyükelçiliği'ne "nezaket ziyareti" ihtiyacı hissetmişse bu, en hafif tabirle kendi halkına yaptığı korkunç bir nezaketsizliktir!

Doğuş Derya: Kabinesini TC Elçiliğine sunmaya giden "egemen" ve "eşit" devletçilerin durumu için denebilecek tek şey: Faiziyle icazet ve tahakküme hoşgeldiniz!

