İşte Sucuoğlu kabinesi

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu yeni hükümetin kabinesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda değişim oldu.

UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle:

Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Koral Çağman

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli

