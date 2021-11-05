İşte Sucuoğlu kabinesi

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu yeni hükümetin kabinesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda değişim oldu.
UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle:
Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Koral Çağman
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli
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