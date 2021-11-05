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İşte Sucuoğlu kabinesi

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İşte Sucuoğlu kabinesi
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu yeni hükümetin kabinesinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nda değişim oldu.
UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle:
Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Kutlu Evren
Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Koral Çağman
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun
Tarım Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu
Maliye Bakanı: Dursun Oğuz
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay
Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli
 
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