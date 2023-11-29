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İsrail’den Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe

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İsrail’in Güney Kıbrıs’ta hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi inşa etmeye başladığı belirtildi

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İsrail’den Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, "İsrail’in Güney Kıbrıs’ta hava savunma sistemi inşa etmeye başladığını" söyledi.
Küçük, Türkiye kanallarından Haber 7’ye yaptığı açıklamada, “(İsrail yönetimi Güney Kıbrıs’a) hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi (Iron Dome) inşa etmeye başladı. Ayrıca başta Markeva tankları olmak üzere füze rampaları Rumlara verilecek” dedi.
Küçük, "Rumların bu proje için bütçeden 900 milyon dolarlık gizli ödenek ayırdığını" da belirtti.
Kuzey’in çok boyutlu bir çembere alınmaya çalışıldığını savunan Küçük, “Topraklarımızı hileli yollarla ele geçirmek, Akdeniz’deki deniz yetki sahası ve hidrokarbon zenginliğimizi gaspetme adına denenen yöntemler, ekonomimize yönelen tehditler bu kuşatmanın diğer araçlarıdır” dedi.
Bu tehlikenin erken zamanda görülmesi gerektiğini kaydeden Küçük, şunları kaydetti:
“Türk Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve hassasiyetini çok önemsiyoruz. Ancak o açıklamada belirtilen sıralama ile ilgili bazı hususları biraz daha netleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle Yahudilerin Kıbrıs’la ilgili sinsi bir strateji izlediği bilinmeli. KKTC’de toprak alan Yahudilerin tamamına yakını İsrail pasaportu taşımıyor. Bunlar genelde Rus, Alman, İngiliz, ABD, Türkiye ve hatta İran pasaportu taşıyan Yahudiler. Bu açıdan bakıldığında toprak satın alma dağılımı çok daha farklı bir nitelik arz ediyor. Olayın kolonileşme boyutu yanında bir de ekonomimizi felç eden diğer yönü var. Yahudi şirketler, ranta dayalı bir sistemle Kıbrıs ekonomisini çökertmeye çalışıyor. Sosyal yapımız da felç tehdidi ile karşı karşıya.”
 
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