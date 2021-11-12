“İnsanların alım gücünü koruyacak birkaç tedbir yazsaydınız”

Meclis, UBP-DP koalisyonunun hükümet programını görüştü. CTP lideri Erhürman, “İnsanların alım gücünü koruyacak tedbir yazsaydınız. Ne projeler ne projeler! 2.5 ay için kablo ile elektrik konusunu tartışıyoruz. İnanılır gibi değil” dedi





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün UBP-DP koalisyonunun hükümet programını görüştü.

Genel Kurulda söz alan muhalefet partilerinin başkanları, hükümet programında yer alan hedeflerin 2,5 ayda hayata geçirilemeyeceğini belirterek, hükümeti “inandırıcı olmayan vaatler vermek”, “samimi ve ciddi olmamakla” suçladı. TDP, HP ve CTP genel başkanları hükümet programına ret oyu vereceğini belirtti.

Hükümet programı üzerindeki görüşmeye geçilmeden önce komite üyeleriyle ilgili değişiklik tezkereleri okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olmasıyla boşalan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne başkan olarak UBP milletvekili Menteş Gündüz; Sunat Atun’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasıyla boşalan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi başkanlığına da UBP milletvekili Hasan Taçoy atandı.

Öte yandan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oy sisteminin kaldırılması veya değiştirilmesi için oluşturulan Ad-Hoc Komitenin Başkanının UBP milletvekili Özdemir Berova, Başkan Yardımcısı’nın ise CTP milletvekili Fazilet Özdenefe olduğu genel kurulun bilgisine getirildi.

Bakanlar Kurulu listesinde yer alması gereken Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ifadesinin sehven Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak yazıldığı, ibarenin Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı düzeltildiği de Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet edenlerin programa yazılanların farkında bile olmadığını savunarak, “Dünyadan ve memleketten böyle bihaber yaklaşım tarzı olamaz. İnsanların alım gücünü koruyacak, üreticiyi rahatlatacak birkaç tedbir yazsaydınız… Ne projeler ne projeler!.. 2.5 ay için kablo ile elektrik konusunu tartışıyoruz… İnanılır gibi değil” dedi.

Türk Lirası’nın Sterlin, Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybına işaret eden Tufan Erhürman, “Akaryakıt, tüp gazın geldiği nokta arkadaşlarımızın dikkatini çekmiyor. Bütçeyi nasıl yöneteceğiz kaygıları yok. Biz hükümetteyken hepsi bolibif fiyatlarına takmıştı… Başımıza bolibifçi kesilen arkadaşlar tüp gaza, akaryakıta bakmıyor” şeklinde konuştu.

Hükümet programında kullanılan “Hız verilecek ifadesini” de eleştiren Erhürman, “Bir hızdır da gidecek…” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokole işaret eden Erhürman, “Marifet protokol imzalamak değil, yapabileceğinizin altına imza atmak, imzaladığınızı yapmak, kaynağın ne zaman geleceğinin belli olması… Ersin Tatar, Ersan Saner bizim yapılamaz dediğimiz protokolün altına imzayı bastı. Bastı da ne oldu?..” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusuna değinen, iki devletli çözüm tezinin kapsamlı çözüme ulaşmayı imkansız kıldığını belirten Erhürman, 2004’ten beri Kıbrıslı Türk halkının çözüm iradesi zeminine basıldığını, elde edilenlerin de bu sayede elde edildiğini belirtti.

2022’nin zor bir yıl olacağını belirten Erhürman, “Sanki 25 sene hükümette kalacakmışsınız gibi kablo ile elektrik getirmeyi, kalkınma planını programa yazdınız. Markette bir şey alamayan, hayvanına yem yedirmeyen hayvancıyla, bu halkla dalga mı geçiyorsunuz? Bu program hangi kafayla yazıldı anlamış değilim… ” ifadelerini kullandı.

Okullardaki sorunlara değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, İskele’de bir ilkokulda 500 öğrenciden 120’sinin Türkçe bilmediğini söyleyerek, bunların masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, “Maalesef belli bir zihniyetin, toplumun gailesini çekmeyen siyasi yapının memlekete nereye getirdiğini görüyoruz” dedi.

Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin kurulduğu zeminin de yanlış olduğunu ifade ederek, ‘Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım’ zihniyetinde olanları eleştirdi.





