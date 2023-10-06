İngiltere’den “KKTC’yle doğrudan ticaret” yalanlaması

İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad, önceki gün Lordlar Kamarası’nda bir soruya verdiği yanıtta, Birleşik Krallığın KKTC’yle doğrudan ticaret başlatma gibi bir niyeti olmadığını açıkladı.

Ahmad, İngiltere’nin “KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak tanımadığını” belirterek BM Güvenlik Konseyi kararları ve İngiltere’nin KKTC’yle ilişkilerini kısıtlayan diğer anlaşmalara atıfta bulundu.

Ahmad; “Adanın bölünmesinden ileri gelen zorlukların en iyi çözüm yolunun adil ve kalıcı bir çözüm olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.