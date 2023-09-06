“İngilizler Kıbrıs’ta bize çelme takmaya çalışıyor”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İngilizler Kıbrıs’ta bize çelme takmaya çalışıyorlar” dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkelerinde son dönemde yaşanan siyasi hareketliliğe ve Kerkük'teki gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu.

Afrika ülkelerini bir uyanış içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, İngilizler başta olmak üzere bazı ülkelerin bunu durdurmak istediğini söyledi.

Erdoğan "Mesela İngilizlerin tavrı… İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz, tamamen ters. Bir taraftan da Kıbrıs’ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar. Bu konuyu da Sayın Putin ile ele aldık. Rusya’nın Kıbrıs’a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs ile ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte." açıklamasında bulundu.

Kerkük'te son günlerde artan gerilime dair de net mesajlar veren Erdoğan, gerekli adımların atıldığını belirterek Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması konusunda uyardı.

