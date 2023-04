İktidar ile muhalefet vekilleri arasında sık sık tansiyon yükseliyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildiği oturumunda iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sık sık tansiyon yükseldi, sözlü tartışmalar yaşandı.

Meclis’in 6 Nisan’daki olağanüstü oturumu sona erdiğinde sözü yarım kalan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, konuşmasına devam etti.

-Kürşat: “Verdiğiniz zararın hesabı size sorulacaktır”

Başbakan Ünal Üstel’in konuşmasının ardından, 6 Nisan’da Meclis’in olağanüstü oturumu sona erdiğinde sözü yarım kalan CTP Milletvekili Fide Kürşat, konuşmasına devam etti.

Hükümeti “ne yaptığını bilmeyen, toplumun değerlerini paspas etmiş bir yapı” olarak niteleyen Kürşat, hükümeti toplumun öz varlıklarını “peşkeş çekmekle” suçladı.

Hükümetin topluma verdiği zararın her geçen gün büyüdüğünü ancak buna karşı verilen mücadelenin de her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Kürşat, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili acelenin nedenini sorduklarında yanıt alamadıklarını da belirtti. Kürşat, “Bu yasanın geçmesi bu topluma yapılacak en büyük ihanettir ve burada parmak kaldıracak her milletvekili bu ihanete onay vermiş olacaktır” dedi.

Kıb-Tek’in mali ve idari olarak bilinçli bir şekilde zayıflatıldığını söyleyen Kürşat, Hükümeti toplumun arz talebini düşünmemekle, Kıb-Tek’e gerekli yatırımları ve santrallerin bakımını yapmamakla suçladı.

“İhale Yasası’nı paspas ettiniz, ihalesiz yakıt alımları ile bu toplumun cebinden çıkan her kuruşu çarçur ettiniz, çarçur etmekle de kalmadınız ceplerinize de indirdiniz” diye konuşan Kürşat, “Verdiğiniz zararın hesabı size sorulacaktır” dedi.

-“Ortak akla kulak verin”

Bugün Kıb-Tek’in gerekli yatırımların yapılması durumunda Aksa’dan daha ucuza elektrik üretebilecek durumda olduğunu ve Aksa’ya ödenecek tutarla Kıb-Tek’e 2 yılda gerekli tüm yatırımların yapılabileceğini ifade eden Kürşat, enerjinin tekelleşmesi değil kamulaşması gerektiğini vurguladı.

Kürşat, yapılmak istenen değişikliği “Kıb-Tek’in Aksa’ya peşkeşinin ve yolsuzluğun önünün açılması” olarak değerlendirerek, bunun kamu vicdanını yaraladığını söyledi ve Hükümeti yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı.

“Bu yasa bugün belki parmakların çokluğundan dolayı geçecek ama bu toplum sizi affetmeyecek ve günü geldiğinde CTP iktidarında da gereken yapılacaktır” diyen Kürşat, iki haftadır çeşitli çevrelerin bu yasa tasarısına karşı ses verdiğini belirterek, “Gelin bu ortak akla kulak verin” dedi.

“Bu yasa tasarısını buraya getirmenizin aciliyeti nedir? Biri bu konuda artık bir cevap versin” diyen Kürşat, değişiklikle zümresel ve siyasi rant hedeflendiğini, enerji üretiminde tekel oluşacağını ve burada kamu yararı olmadığını vurguladı.

Devlet eliyle tekelleşme yaratılacağını ifade eden Kürşat, elektrikte arz güvenliğinin Aksa’ya devredilmesi durumunda enerji maliyetlerinin artacağını da kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak yerinden söz alarak Kürşat’a “Bizim her iki üretim yerimiz de fuel oil ile üretim yapıyor. Fuel oil yüksek maliyetin başlıca sebebi. Bu sorun nasıl aşılabilir? Enterkonnekte ile yapılabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Kürşat, devletin enerjide bir politika oluşturması, gerekli fizibilite çalışmaları yapılması gerektiğini ifade ederek, enterkonnekte konusunda bir çalışma yapılmışsa kendileri ile paylaşılmasını istedi.

-Amcaoğlu, konuşmasına müdahale ettiği gerekçesiyle kürsüden indi

Ardından söz alarak kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, konunun muhalefet tarafından “politize edildiğini” söyleyerek, “Görevimiz en iyisini yapmaktan başka bir şey değildir” dedi.

Ülkenin elektrik ihtiyacı ile ilgili rakamları paylaşan Amcaoğlu, muhalefet vekillerinin sözünü kestiği ve konuşmasına müdahale ettiği gerekçesiyle kürsüden indi.

-Talat: “Stenograf çalışma arkadaşlarımız sahipsiz değildir”

Amcaoğlu’nun ardından CTP Milletvekili Ongun Talat söz aldı. Konuşmasında, hükümeti enerji politikalarını tartışmaya ve üretmeye çağırdı ve CTP iktidara geldiğinde bunu yapacağını vurguladı.

“Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği nedir?” sorusuna yetkililerin yanıtının olmadığını söyleyerek bunu eleştiren Talat, Yasa Tasarının “adrese teslim” olduğunu söyledi.

Amcaoğlu’nun konuşmasına müdahale edildiği gerekçesiyle kürsüyü terk etmesine de değinen Talat, o boyutta bir müdahale olmadığını ifade ederek, “Meclisin armonisi ceberrut, ceberrut bir meclis başkanı var şu anda” diyerek, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye de eleştiriler yöneltti. Bu esnada Meclis Başkanı Töre, “Ceberrut kelimesini iade ediyorum” diyerek yanıt verdi. Talat ise, stenografların eylemine işaret ederek Töre’ye “Faşizm pratiği uyguluyorsunuz, despotik bir yönetim sergiliyorsunuz” dedi. Töre ise “Çok ayıp” diyerek tepki gösterdi. Bu esnada, Meclis salonunda iktidar ve muhalefet vekilleri arasında tansiyon yükseldi.

Talat, faşist rejimlerin pratiklerinden bahsederek, “Çalışma arkadaşlarımıza bu müdahaleyi göstererek bizim de öfkemizi kazandınız. Tabii ki bu öfkemizi yansıtacağız. Stenograf çalışma arkadaşlarımız sahipsiz değildir, bunu bilin. İstediğinizi yapın, disiplin cezası mı vereceksiniz? Biz kaldıracağız, çok da kalmadı. Bu devran dönüyor” dedi.

Töre’ye tepkisini dile getirmesinin ardından yeniden enerji konusuna dönen Talat, Hükümetin 14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak seçimin öncesinde “Aksa ile nikah tazelemek istediğini” ifade etti.

İktidar mensubu bazı vekillerin Talat’a babası Mehmet Ali Talat ile ilgili laf atması üzerine Talat, “Temsil ettiğim siyasi gelenek bu ülkede sizin gibi alengirli işlerle anılmadı hiçbir zaman” dedi.

- “Özel tekel anlamına gelen bir adım hiçbirinizin çıkarına olmayacak”

Aksa ile sözleşmenin uzatılabileceği 4 yıl içinde neden 100 megawattlık yatırım yapılamayacağını soran Talat, Kıb-Tek’in siyasetten arındırılması gerektiğini belirtti.

Elektrik kesintilerinden dolayı Kıb-Tek’in özelleştirilmesi gerektiğini düşünen vatandaşlara da seslenen Ongun Talat, “Bizim ölçekte özelleştirme bir seçenek değildir… Özel tekel anlamına gelen bir adım hiçbirinizin çıkarına olmayacak… Kıb-Tek’in siyasetten arındırılmış özerk bir biçimde yoluna devam etmesi gerekir” dedi. Talat, tasarının geri çekilmesini ve Aksa ile sözleşmenin 3 yıl uzatılma opsiyonu değerlendirilerek, gerekli çalışmaların yapılmasını da istedi.