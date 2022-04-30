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Hükümette gerilim bitmiyor

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UBP, YDP ve DP hükümeti bugün güven oylamasına gidecek ama küçük ortakların sunduğu 100 gün muhtırasının yarattığı kriz sürüyor

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Hükümette gerilim bitmiyor

 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin güven oylaması için bugün saat 10.00'da olağanüstü toplanacak.
Öte yandan Ulusal Birlik Partisi içerisinde başlayan genel başkana yönelik güvensizlik ve gerilim Yeniden Doğuş Partisi’ne suçladı.
YDP, dün akşam önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından da Parti Meclisi’ni topladı.
Gerekçe ise, UBP’de devam eden parti içi sorunlar ve Faiz Sucuoğlu’nun 100 günlük icraatı içeren muhtırayı kabul etmemesi.
Sucuoğlu’nun, muhtırayı Meclis Grubuna sunduğu ancak, tüm UBP’li vekillerin, “Bu küçük bir partinin dayatmasıdır, bu icraatlara karşı değiliz ama bu yolla imza atılmaz” görüşü verdiği öğrenildi.
YDP Genel Merkezi ise, “bu deklerasyon, muhtıra değil. Bu kavgalardan bıktık. Kaç kez daha UBP içi krizlerle hükümetler icraat yapmadan bitecek” diyerek, karar aşamasına geldi.
Sucuoğlu, muhtıraya imza atmayacağını bildirirken, YDP de bu şartlarda hükümette olmamayı tartışıyor.
Demokrat Parti’de ise, Başkan Fikri Ataoğlu hükümete devam etmek isterken, Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar ise deklarasyonun imzalanmasında ısrarlı.
 
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