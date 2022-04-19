“Hükümetin eli taşın altında değil, vatandaşın cebindedir”





Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yaptıklarıyla önce Başbakan’ın sonra hükümetin ve sonunda da devletin itibarını zedelediğini savundu; “Onca acılar ve fedakarlıkla kurulan bu devlete ve halka bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs Rum liderliğinin KKTC’yi itibarsızlaştırmak için yaptıkları, UBP-DP-YDP hükümetinin yaptıklarının yanında hiç kalır” dedi.

Özersay gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Başbakan ve EL-SEN arasında yaşanan gelişmelerde polis teşkilatının yalnız bırakılmasını, Gümrük Muhafızlık sınavında gençlerin zor duruma düşürülmesini, Akçay Sulama Birliği’nin yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle düştüğü durumu hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun “Herkes elini taşın altına koymalı” çağrısına da değinen Özersay, “Biz elimizi taşın altına koyduk ama hükümet partilerinin ellerini göremedik. Çünkü onların elleri taşın altında değil vatandaşın cebindedir” ifadesini kullandı.

Kudret Özersay, ülkenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan olaylar yaşadığını söyledi. Bir Başbakan’ın böyle bir duruma düşürülmemesi gerektiğini belirten Özersay, “Önce Başbakan, sonra hükümet ve sonucunda da devletin itibar kaybetmesine neden olan şeyler yaşıyoruz. Geçen hafta sorduğumuz ama yanıt alamadığımız; Sayın Maliye Bakanı Bakanlar Kurulu’nda elektrik indirimine onay verdi mi? Onay vermediyse Başbakan çıkıp nasıl bu açıklamayı yaptı? Maliye Bakanı, Başbakan’ı ikna mı etti? Başbakan’ın sözleri havada mı kaldı?” diye sordu.

Şartlar ne olursa olsun Başbakan’ın bir sendikayla o metni imzalamaması gerektiğini savunan Özersay, Polis Teşkilatı’nın kendini savunmak adına açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Polis Teşkilatı neden bir açıklama yapmak zorunda kaldı diye düşündüler mi acaba? Hükümete göre sendika üyelerine polis gerçekten yasadışı dava okudu mu? Bu davaların geri çekilmesi ve disiplin cezası verilmesi Başbakan’ın söz verebileceği konular mıdır? Bu olup bitenler nedeniyle Başbakan’ın ve devletin itibarı zedelenmedi mi? Hükümetin itibar kaybetmesinin yanında devletin itibar kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz. Biz bu devlete inanıyoruz ve devlete ilişkin hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Gümrük muhafızları sınavı meselesine de değinen Özersay, sınavın üstünden altı ay geçmesine rağmen kimsenin hâlâ sözlü mülakata çağrılmadığını belirtti. Bu sorunun hâlâ devam ettiğini söyleyen Özersay, “Bu gençler bu devlete nasıl güvenecek? Gençler hâlâ bekliyor. Son haftanın içindeyiz, aksi takdirde bu sınavlar yanacaktır” dedi.





