Hükümet programı görüşmesi 5 dakikada bitti

Meclis, UBP-DP-YDP hükümetinin hükümet programı üzerine konuşulması için toplandı; muhalefet koltukları boş bıraktı, kimse konuşmadı. Güven oylaması yarın yapılacak





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programını görüşmek üzerine toplandı.

UBP-DP-YDP Hükümeti programı görüşmesi 5 dakika sürdü.

3'üncü Sucuoğlu hükümetinin, 2'nci Sucuoğlu hükümetiyle aynı hükümet programını kullanmasına tepki gösteren muhalefet, Cumhuriyet Meclisi koltuklarını boş bıraktı, kimse konuşmadı.

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin katılmadığı Genel Kurul toplantısı saat 10.15’de başladı, 10.20’de sona erdi.

Herhangi bir vekil hükümet programına ilişkin söz almadı, birleşim kapandı. Meclis, 30 Nisan’da yeniden toplanacak.

KKTC’nin 27’nci hükümetine ait program üzerine görüşmelerin tamamlanması ardından 30 Nisan cumartesi saat 10.00’da güven oylaması yapılacak.

Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021’de UBP-DP hükümetini ve 21 Şubat 2022’de ise UBP-DP-YDP Hükümetini kurmuştu. 21 Şubat’ta kurulan ve 20 Nisan’da istifasının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmesiyle sona eren 59 günlük UBP-DP-YDP hükümeti, KKTC’nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı 22 Nisan’da Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini vermiş, Sucuoğlu ise yeni kabineyi 25 Nisan’da önce Cumhurbaşkanına ardından da Meclis’e sunmuştu. Aynı gün olağanüstü şekilde toplanan Genel Kurulda UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi ve hükümet programı okunmuştu.

Koalisyon hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip. UBP – DP – YDP Hükümeti, KKTC’nin 15’inci başbakanı ünvanına sahip olan ve ilk başbakanlık görevini 5 Kasım 2021’de kurulan UBP – DP hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan üçüncü hükümet oldu.

