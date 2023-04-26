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“Hükümet, erken seçimden kaçıyor”

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CTP lideri Erhürman, ara seçimin yapılmak istenmesinin sebebinin, “erken seçimden kaçmak” olduğunu savundu ve bu seçimin “erken seçimin fişeği” olacağını söyledi

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“Hükümet, erken seçimden kaçıyor”
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Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in erken seçimden kaçtığının altını çizdi, Meclis Birleşimi’nin nisap sıkıntısı nedeniyle güçlükle toplandığına, Meclis çalışması sırasında da 3 kez yoklama yapıldığına işaret etti.
Son seçimin iradesinin şu anda temsil edilmediğine vurgu yapan Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun partisi ile seçimini kazanmasının ardından Başbakan olamadığını hatırlattı, yapının ‘meşru olmadığının’ altını çizdi.
Erhürman, ara seçimin yapılmak istenmesinin sebebinin, “erken seçimden kaçmak” olduğunu savundu ve bu seçimin “erken seçimin fişeği” olacağını söyledi.
Erhürman, Meclis’te, ara seçim ile ilgili yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçildiği dönem de bir milletvekili için ara seçim yapılması gerektiğini ancak yapılmadığını, şimdi ise aynı siyasilerin ara seçime gidilmesini desteklediğini kaydetti.
O dönem de Anayasa’nın aynı olduğunu şimdi de aynı olduğunu ifade eden Erhürman, o dönem ekonomik şartların gerekçe gösterildiğini, “bir milletvekili için seçim mi yapılacak” dendiğini, ancak şimdi yapılmak istendiğini ifade etti.  
Erhürman, meselenin “erken seçimden kaçmak” olduğunu savunarak, UBP’nin genel başkanlık konusunda yaşadığı sıkıntıları anımsattı, hükümetin sadece kendilerine göre değil, kamuoyu ve oy verenler gözünde de meşru olmadığını öne sürdü.   
“Hiçbir şekilde inandırıcı değilsiniz, varlığınız size oy verenler nezdinde de meşru değil” diyerek Hükümet’e seslenen Erhürman, “Seçime girme meselemiz 18 milletvekilimizi 19 yapma değil” dedi.
Ara seçimin erken seçimin işaret fişeği olacağını ifade eden Erhürman, bu seçimin bir milletvekili seçiminin ötesinde olduğunu, şikayet etme döneminin bittiğini ve halkın bu fişeği yakacağını kaydetti.
Erhürman, “halkın bu yapıdan kurtarılacağını” ifade ederek, “Sürüklene sürüklene gideceksiniz” diye konuştu.
 
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