Hristodulis, Tatar'a görüşmeye hazır olduğunu iletti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dün sabah yaptıkları görüşmeye de değinen Hristodulidis, “Tatar’a, bu çıkmazı nasıl aşacaklarını görmeleri için kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini” ifade etti.

AB devlet ve hükümet başkanlarıyla gerçekleştirdiği temaslar ve telefon görüşmelerinin merkezinde de Kıbrıs sorununun bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin beklenmesi gerektiği konusunda seçim öncesinde gündeme gelen fikri tam anlamıyla paylaşmadığını dile getirdi.

Hristodulidis, zamanın geçmesinin Kıbrıs sorununun faydasına olmadığı gibi, çıkmazın aşılması için ortak olduğunu addettiği çabanın da yararına olmadığını ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in bu gidişata yönelik olarak, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımını başlatmaya dair önerisini AB kurumsal organlarıyla ele almak için, bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısından önce erkenden Brüksel’e gitmeyi hedeflediğini de kaydetti.

