Hristodulidis'ten Tatar'a önemli mesaj

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis terör örgütü EOKA’ya övgü, “Türkler Kıbrıs’tan dışarı” sloganları ve Türk düşmanlığının artmasının Rum liderliğinin anlayışının değişmediğini gösterdiğine vurgu yaparak Rum tarafına gerilimi tırmandıran eylemlere son verme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “birbirimizin tarihine saygılı olalım” mesajı gönderdi.

Alithia’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamasını Rum Haber Ajansı'na değerlendiren Hristodulidis EOKA’ya ve Güney'de "zaman zaman yapılan açıklamalara" 1 Nisan (EOKA’nın silahlı teröre başlama tarihi) münasebetiyle atıf yaptığını hatırlattı.

“O sözlerimi tekrar etmek isterim" diyen Hristodulidis "bu tür yıldönümlerini kutlarken Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaşmadıklarına" inanç belirtti. Hristodulidis “Kendimizi inkar etmemiz değil, birbirimizin tarihine saygı göstermemiz gerektiğini anlamalıyız. Sayın Tatar’a da Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza da mesajım budur" dedi.

