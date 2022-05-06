HP erken seçim istiyor

HP Genel Başkanı Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’a "memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek" alternatif görüşlerini sunduklarını belirtti





Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP’nin demokratik teamüllere aykırı hiç bir oluşumun içerisinde olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a "memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek" alternatif görüşlerini sunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet kurma çalışmaları kapsamında

Halkın Partisi (HP) heyeti ile görüştü.

HP Genel Başkanı Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, önceki açıklamalarına işaret ederek, HP’nin demokrasiden yana olduğunu belirtti ve alternatifleri Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını belirtti. Özersay, "Memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek alternatiflerin olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, “Bu devletin kurumlarının ve demokratik prensiplerinin erozyona uğramaması için HP, yapıcı tavrını sürdürecektir” dedi.

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de soruları yanıtladı…

Özersay, “ UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Genel Başkanı olarak ben ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında dün (önceki gün) bir telefon trafiği yaşandı. Makul bir tarihte ülke seçime götürülebilir mi? Bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulabilir mi? Yönünde görüşmeler yapıldı. Bizim açımızdan önemli olan, bizim içinde yer almamıza gerek olmasa da gerçekten toplumda geniş bir kesimi temsil edecek bir toplumsal mutabakat hükümeti ve ülkeyi seçime getirecek bir yapı şarttır. UBP içindeki kavgalar hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunları aşabilmek için acaba böyle bir ihtimal olabilir mi diye baktığımıza, bu normal şartlarda tercih edebileceğimiz bir durum değil. Ancak demokratik teamüllere aykırı bir şey yapılmasını istemiyoruz” dedi.

Özersay, “HP olarak bizim tavrımız olumlu olduğu için bu diyalogu devam ettirdik. açıklamasını yaptı.



