banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
16 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
16 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
64 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

HP erken seçim istiyor

banner476

HP Genel Başkanı Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’a "memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek" alternatif görüşlerini sunduklarını belirtti

banner825
HP erken seçim istiyor
 
 
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP’nin demokratik teamüllere aykırı hiç bir oluşumun içerisinde olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a "memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek" alternatif görüşlerini sunduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet kurma çalışmaları kapsamında
Halkın Partisi (HP) heyeti ile görüştü.
HP Genel Başkanı Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, önceki açıklamalarına işaret ederek, HP’nin demokrasiden yana olduğunu belirtti ve alternatifleri Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını belirtti. Özersay, "Memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek alternatiflerin olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.
Kudret Özersay, “Bu devletin kurumlarının ve demokratik prensiplerinin erozyona uğramaması için HP, yapıcı tavrını sürdürecektir” dedi.
Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de soruları yanıtladı…
Özersay, “ UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Genel Başkanı olarak ben ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında dün (önceki gün) bir telefon trafiği yaşandı. Makul bir tarihte ülke seçime götürülebilir mi? Bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulabilir mi? Yönünde görüşmeler yapıldı. Bizim açımızdan önemli olan, bizim içinde yer almamıza gerek olmasa da gerçekten toplumda geniş bir kesimi temsil edecek bir toplumsal mutabakat hükümeti ve ülkeyi seçime getirecek bir yapı şarttır. UBP içindeki kavgalar hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Bunları aşabilmek için acaba böyle bir ihtimal olabilir mi diye baktığımıza, bu normal şartlarda tercih edebileceğimiz bir durum değil. Ancak demokratik teamüllere aykırı bir şey yapılmasını istemiyoruz” dedi. 
Özersay, “HP olarak bizim tavrımız olumlu olduğu için bu diyalogu devam ettirdik. açıklamasını yaptı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.