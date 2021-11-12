TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Maşallah UBP-DP hükümet programında türlü türlü vaatler var. Hayaller güzel. Hiçbir vaat inandırıcı değil” dedi



UBP-DP hükümet programı üzerine ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit, “Maşallah UBP-DP hükümet programında türlü türlü vaatler var. Hayaller güzel… Hiçbir vaat inandırıcı değil…” dedi.

Ülkedeki ekonomik duruma işaret eden, insanların alım gücünün hızla eridiğini, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Özyiğit, önceki hükümetin borçlanma limitini de doldurduğunu kaydetti, “Durum vahim… Maliye Bakanı, kaynak bulmak, maaş ödemek için çırpınıyor…” şeklinde konuştu.

Ülkedeki Covid-19 vakalarının gün geçtikçe arttığını, denetim yapılmadığını savunan Özyiğit, “Boş vaatlerle uğraşacağınıza koronavirüsle uğraşın” dedi, 8 yaşında Meryem Ceren Kırma’nın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, hükümet programından kesitler okuyarak mali disiplinin nasıl sağlanacağını sordu, hükümetlere öneri paketleri sunduklarını ama bu önerilerin dikkate bile alınmadığını kaydetti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarıyla ilgili de konuşan, anıtın LTB ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenmesi konusunun Ankara’da rahatsızlık yarattığını savunan Özyiğit, konunun bu nedenle Bakanlar Kurulu’na gelemediğini söyledi.

UBP kurultayına da değinen TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Hükümet listesinin önce TC Büyükelçiliği’ne götürülmesinin anlamı nedir? Büyükelçi kendi öyle olmak istiyor, siz de onu genel vali konumuna getiriyorsunuz… Buradaki yönetimin bir alt yönetim olduğu olgusunu pekiştiriyorsunuz… Öte yandan da egemen eşitlik, iki ayrı devlet diyorsunuz… Devletten mi vilayetten mi bahsedersiniz… Galiba karıştırdınız” ifadelerini kullandı.

