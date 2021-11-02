Hedef erken seçim hükümeti

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’nin yeni Genel Başkanı Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi. Tatar, Sucuoğlu’na “Başbakan görevde değil ama Bakanlar görevde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmenizi rica ederim” dedi

Görev Sucuoğlu’nda





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de Sucuoğlu’nu kabul eden Tatar, ülkedeki sıkıntılar, pandemi süreci ve bütçeye işaret ederek, hükümeti kurma görevini hızlı bir şekilde Sucuoğlu’na verdiğini söyledi.

Sucuoğlu’nun bu süreci en iyi şekilde yönetip istişare edeceğine inanç belirten Tatar, temennisinin bir hükümetin kurulması olduğunu söyledi.

Bütçe, pandemi, ekonomik sıkıntılara işaret eden Tatar, Sucuoğlu’nun temaslarında bunları da dikkate alarak, çeşitli istişareler sonrası bir pozisyonun ortaya çıkacağına inandığını, ancak erken seçimin de bir alternatif olduğuna dikkat çekti.

UBP’nin ülkenin en büyük partisi olduğunu, Meclis’te de en fazla milletvekiline sahip olduğunu ifade eden Tatar, şu andaki yapıya bakıldığında, mevcut hükümetin yeni hükümet kurulana kadar devam ettiğini, Sucuoğlu’nun bu durumu da değerlendireceğini düşündüğünü söyledi.

Tatar, Sucuoğlu’na “Başbakan görevde değil ama Bakanlar görevde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmenizi rica ederim” dedi.

