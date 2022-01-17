“Hayatı ucuzlatacağız”

TDP lideri Özyiğit, hayatı ucuzlatmak adına temel tüketim ürünlerindeki vergilerin yeniden değerlendirileceğini kaydetti
Toplumcu Demokrasi Partisi ( TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde önceki gün Mağusa Maraş bölgesinde yurttaşlarla buluştu.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülke genelinde özellikle sağlık ve ekonomik başta olmak üzere ciddi bir kriz yaşandığını, bunun etkilerinin her yerde görüldüğünü belirterek, yurttaşların bu çarpık düzenden artık bıktığına dikkat çekti. Özyiğit, TDP’in temel ekonomi görüşünün sürdürülebilir gerçek bir refah devleti yaratmak olduğunu, bu bağlamda yerel üretimin korunarak, geliştirileceğini, hayatı ucuzlatmak adına da temel tüketim ürünlerindeki vergilerin yeniden değerlendirileceğini kaydetti.
Ekonomik kriz ile adil gelir dağılımı olmamasının ülkedeki en önemli sorunların başında geldiğine dikkat çeken Özyiğit, halktan alacakları onay ile ekonomik alanda devletin düzenleyici rolü ile birlikte destekleyici ve denetleyici rolünün tüm gereklerini yerine getirileceğini kaydetti. Bu bağlamda halkın alım gücünü yükseltmenin ve gelirlerde adaleti sağlamanın öncelikleri olacağını belirten Özyiğit, “Şimdi Adalet diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz” dedi.
Öte yandan TDP milletvekili adayları Gazimağusa’da Salamis Yolundaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti.
Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, “Ne mutlu bizlere ki, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımızın destek ve mesajları ile yolumuza çok daha güçlü ilerlemekteyiz. TDP'nin 23 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı çok net ortadadır” dedi.