YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım. Bunun için iki üç enstrüman var” dedi



Mecliste söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iki aylık seçim hükümetinin sanki dört-beş yıl hükümette kalacak gibi bir hükümet programı hazırladığını belirterek, bunun kendisini şaşırttığını söyledi. Arıklı, “Bunun olmayacağını herkes biliyor” dedi.

Yaptığı incelemede hükümet programında 117 tane “-cek”, “-cak” ekiyle bitmiş paragraf belirlediğine işaret eden Arıklı, bakanlıklara göre dağılımlar göz önünde bulundurulduğunda, söylenenlerin olmayacağının herkes tarafından gayet iyi bilindiğini belirtti.

Arıklı, dış politikayla ilgili bölümün tutarlı olduğunu dile getirerek, iki devletli çözüm ve Maraş açılımının devam edeceği noktaların önemli olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, bir parçası olduğu hükümetin 10 ayda Türkiye ile imzaladığı protokolde koşullu olarak KKTC’ye 3 milyar TL üzerinde yardım yapılacağının belirtildiğini ancak hükümetin yapılması gerekenleri yapmadığını ve para akışını sağlanamadığını söyledi.

Arıklı, “Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım. Bunun için iki üç enstrüman var. Yapamadım” dedi.

Arıklı, Kamu Görevlileri Yasası, Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Kamu Personel Yasası, Sendikalar Yasası, İş Yasası, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası gibi yasalarda değişiklikler ve vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini ancak bunların hiçbirinin yapılmadığını belirtti.

