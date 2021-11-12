banner583
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
12 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
 
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
145 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
51 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
15 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
44 0
banner661
banner726

“Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım”

banner476

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım. Bunun için iki üç enstrüman var” dedi

banner714
“Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım”
banner721
 
Mecliste söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iki aylık seçim hükümetinin sanki dört-beş yıl hükümette kalacak gibi bir hükümet programı hazırladığını belirterek, bunun kendisini şaşırttığını söyledi. Arıklı, “Bunun olmayacağını herkes biliyor” dedi.
Yaptığı incelemede hükümet programında 117 tane “-cek”, “-cak” ekiyle bitmiş paragraf belirlediğine işaret eden Arıklı, bakanlıklara göre dağılımlar göz önünde bulundurulduğunda, söylenenlerin olmayacağının herkes tarafından gayet iyi bilindiğini belirtti. 
Arıklı, dış politikayla ilgili bölümün tutarlı olduğunu dile getirerek, iki devletli çözüm ve Maraş açılımının devam edeceği noktaların önemli olduğunu kaydetti. 
Erhan Arıklı, bir parçası olduğu hükümetin 10 ayda Türkiye ile imzaladığı protokolde koşullu olarak KKTC’ye 3 milyar TL üzerinde yardım yapılacağının belirtildiğini ancak hükümetin yapılması gerekenleri yapmadığını ve para akışını sağlanamadığını söyledi. 
Arıklı, “Hayatı ucuzlatacağım dedim, yapamadım. Bunun için iki üç enstrüman var. Yapamadım” dedi.
Arıklı, Kamu Görevlileri Yasası, Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Kamu Personel Yasası, Sendikalar Yasası, İş Yasası, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası gibi yasalarda değişiklikler ve vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini ancak bunların hiçbirinin yapılmadığını belirtti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.