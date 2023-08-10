Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erçin Şahmaran’ın Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ isimli programa konuk oldu.
Havalimanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı ile ilgili sert ifadeler kullanan Ertuğruloğlu, 4 senede bitmesi gereken havalimanının 12 senede zar zor bittiğini söyledi.
Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlatan Ertuğruloğlu, Turanlı ve Turanlı’nın oyununa alet olan insanların kendine yaptıklarını gündeme getirmek istemediğini kaydetti.
“Turanlı havalimanını bitirmek istemiyordu, havalimanı Erdoğan’ın baskılarıyla bitti” diyen Ertuğruloğlu, havalimanında birtakım sıkıntılar yaşanmaya devam ettiğinin de altını çizdi.
Ertuğruloğlu, “Havaalanında perde yok, bayrak var. Bayraklara da saygısızlık. Odalarda, merdivenlerde ışık yok ince detayla çok önemli. Detaylardaki sıkıntının ayıbı bizde” dedi.
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