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Hasipoğlu bakanlık teklifini reddetti

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Hasipoğlu bakanlık teklifini reddetti
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Yeni kabinede bakan olması beklenen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun bakanlık teklifini reddettiği öğrenildi.
Genel başkanımızın bana yapmış olduğu önerisini bu anlamda kibarca reddettim ve genel sekreter olarak partimin başında Genel Sekreter sıfatı ile partimi seçime hazırlama kararı verdim.
Hasipoğlu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun bakanlık teklifini kibarca reddettiğini şu gerekçelerle Kıbrıs Postası TV’ye açıkladı;  
“Tabi ki seçim yasakları içinde 2 aylık dönemi kapsayan bir bakanlar kurulu olacak. Çok da fazla icra kabiliyeti olamayacak. Tamamen seçime odaklı olacak. Partimizin de hedefi bu. Yani seçim… Genel başkanımızın bana yapmış olduğu önerisini bu anlamda kibarca reddettim ve genel sekreter olarak partimin başında Genel Sekreter sıfatı ile partimi seçime hazırlama kararı verdim. Partimiz ve şahsım için önceliğimiz erken genel seçim ve partimizin başarısıdır. Genel başkanımızın da hükümetin başındayken bana partiyi emanet etme konusundaki duyarlılığından ötürü de teşekkür ederim…”
 
 
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