Harmancı: “Ezber bozucu cesur adımlarda kararlıyız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde Güney Lefkoşa’da gerçekleşecek olan “Cyprus Forum” Konferansı’nın açılış etkinliğinde konuştu.

Konferansın açılış etkinliğinde Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Colin Stewart ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo gerçekleştirirken, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos birlikte kürsüye çıkarak açılış konuşmalarını yaptılar.



“Adadaki herkes için güvenliğin ne anlama geldiğini birlikte yeniden tanımlamaya ve ortak bir anlayışa ihtiyaç var”



Başkan Harmancı, devam eden Kıbrıs sorunun bir yan veya tali mesele değil, bu adada iki toplum için halen temel mesele olduğunu ve “Cyprus Form” boyunca tartışılacak diğer tüm konularla kesişen bir konu olduğunu belirtti. Adanın iki tarafında da yaşanan sorunların ancak birlikte hareket edilerek çözülebileceğini ifade eden Harmancı, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm olmadan adanın gerçek ekonomik potansiyelinin ortaya çıkamayacağını, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanamayacağını ve iklim değişikliğinin getirdiği tehditlere karşı etkin bir dayanıklılık geliştirilemeyeceğini söyledi.

Harmancı, konferans boyunca birçok panelde bölgesel güvenlik sorunları tartışılacakken, Kıbrıs’ta iki toplumun yıllardır bir araya gelip samimi bir şekilde Kıbrıs sorununu müzakere edemediğini vurguladı. Harmancı, tüm Kıbrıslılar ve bir bütün olarak Kıbrıs adası için güvenliğin gerçekte ne anlama geldiğinin birlikte yeniden tanımlanması gerektiğine de dikkat çekti.



“Başkent Lefkoşa’daki başarı örnekleri iyi niyet, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayalıdır”



Harmancı, katılımcıları “Kıbrıs'ın AB’deki 20 yılı” ile ilgili tartışmalar çerçevesinde Avrupa Birliği’ne birleşik bir Kıbrıs olarak girememiş olmaktan dolayı kalkınma, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, insan hakları ve güvenlik gibi konularda kaybedilen fırsatları değerlendirmeye davet etti.



AB çatısı altında birleşik bir Kıbrıs’ta 20 yılda birlikte neler başarılabilirdi konusunda en iyi örneğin iki Lefkoşa belediyesi arasında her şeye rağmen sürdürülebilen somut iş birliklerinin olduğunu belirten Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Lefkoşa'nın iki belediyesinin neredeyse Kıbrıs sorununun var olduğu süre boyunca tüm zorluklara rağmen gerçekleştirmeyi ve sürdürmeyi başardıkları, adadaki en iyi örnek olmaya devam ediyor. Bu diyalog ve iş birliği iyi niyet, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayalıdır.”

Son 10 yılda Lefkoşa’nın Lefkoşa'nın her iki tarafındaki toplumları temsil eden seçilmiş belediye başkanları olarak ortak çalışmalarını özetleyen Harmancı, sadece tüm Lefkoşalıların yararına olmakla kalmayıp aynı zamanda barışın inşasına ve yeniden birleşme umutlarına katkıda bulunacak girişimler için savunuculuk ve lobicilik yapmaya devam edeceklerini söyledi.



“Daha fazla geçiş noktası ve şehrin iki tarafını birleştirecek Kanlıdere Projesi için İki Başkan Birlikte Kararlıyız”



Lefkoşa’nın iki belediyesi ve başkanları olarak birlikte kararlı oldukları konularla ilgili bilgiler veren Harmancı “Birlikte Lefkoşa'da daha fazla geçiş noktası açılmasını ve şehrin iki yakasını birleştirecek ekolojik bir koridor Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi'nin finanse edilmesini savunduk. Göreve seçilen Güney Belediye Başkanı Prountzos'un sadece bu taahhütleri paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda Lefkoşa’ya ve tüm Lefkoşalılara fayda sağlayacak somut ve işlevsel iki toplumlu iş birliği fikirleriyle geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Harmancı, iki belediyenin ve başkanlarının birlikte kararlı oldukları konulara şunları da ekledi: “Bu şehirdeki ortak kültürel ve tarihi mirasımızı korumak ve daha da zenginleştirmek; çocukların ve gençlerin birlikte spor yapmaları, birlikte ortak bir gelecek hayali kurmaları ve bunu talep etmeye başlamaları için yeni alanlar ve fırsatlar yaratmak; adanın enerji güvenliğine, gıda güvenliğine, su güvenliğine birlikte katkıda bulunmak.”

Kıbrıs sorununda ezber bozucu cesur adımlar atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Harmancı, “Şu anda acilen ihtiyacımız olan şey bölünmüş kaldığımız sürece tüm Kıbrıslılar için sürdürülebilir, güvenli ve müreffeh bir geleceğin sadece hayal ve yanılsama olacağını her iki taraftaki karar alıcıların ve liderlerin açıkça kabul edecek cesareti göstermeleridir” dedi.

Başkan Harmancı konuşmasını şair Nazım Hikmet’in “Davet” isimli şiirinin şu dizeleri ile Türkçe ve İngilizce olarak tamamladı:

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine

bu hasret bizim…”