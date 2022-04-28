Haq "Kıbrıs sorunu BM'nin gündeminde değil"

Kıbrıs sorununun şu anda Birleşmiş Milletler’i (BM) meşgul eden bir konu olmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununu Geride Bıraktılar” başlıklı haberinde BM Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Haq’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunurken Kıbrıs sorununa ilişkin soruyu da yanıtladığını yazdı.

Gazete BM Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Haq’ın açıklamalarına atıfta bulunarak Kıbrıs sorununun şu anda BM’yi “yakan” bir konu olmadığını belirtti.

Habere göre BM Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Haq Kıbrıs sorununa ilişkin soru üzerine “BM’nin Kıbrıs sorununda çözüm sağlanması için müdahil taraflarla çalıştığı” şeklindeki bilindik görüşü yineledi.

Haq, “Guterres ile Erdoğan arasında yapılan görüşmede, Guterres’in bir başka işgalci ülke olan Rusya’ya ziyaret ettiği bir anda, BM’nin, Kıbrıs’ı 1974’ten beri Kıbrıs’ı işgal edenin Türkiye olduğunu, Türkiye’deki muhatabına iletip iletmeyeceği” şeklindeki bir soru üzerine, Guterres ile Erdoğan arasındaki görüşmenin ayrıntıları konusunda açıklama yaptıklarını ifade etti.

RUM YÖNETİMİ’NDEN “ŞİKAYET”

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu’nun, Eylül-Aralık 2021 döneminde Türkiye tarafından yapıldığı iddia edilen hava ve deniz sahası ihlallerini şikayet eden mektubu BM’ye gönderdiğini yazdı.

Gazete 13 Nisan 2022 tarihli mektubun, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda 26 Nisan itibarıyla resmi belge olarak dolaştığını belirtti.

İhlallerinin, “Güney Kıbrıs’ın, uçuş bilgi alanındaki uluslararası hava trafiği düzenlemeleri, kara suları ve Kıbrıs’ın kapalı havalimanları ile limanlarının kullanılmasıyla ilgili olduğunu savunan gazete Eylül-Aralık ayı döneminde 470 hava, 27 deniz sahası ihlalinin yapıldığını ileri sürdü.

Gazete 470 hava ihlalinden 140’ının, Türk askerlerinin insansız hava aracı kullanmasıyla ilgili olduğunu da savundu.

Habere göre Hacıhrisanthu mektubunda ayrıca Geçitkale’deki askeri drone üssü ile Boğaz’daki deniz üssünden de bahsederek askeri alt yapının sürekli geliştirildiğini gündeme getirdi.