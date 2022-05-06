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“Hangi hükümet olursa destek veririz"

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DP Genel Başkanı Ataoğlu, hükümet hangi modelde olursa olsun, DP’nin sorumluluktan kaçmayacağını söyledi

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“Hangi hükümet olursa destek veririz"

 
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğini vurgulayarak, oluşacak hükümet hangi modelde olursa olsun, DP’nin sorumluluktan kaçmayacağını söyledi.
DP Genel Başkanı Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, oluşacak olan hükümetin Cumhurbaşkanı’nın uhdesinde olduğuna işaret ederek, milletin seçmiş olduğu 50 vekilin sorumluluk taşıdığına, milletin derdine çare üretme zorunluluğu olduğuna vurgu yaptı.
Ataoğlu, vatandaşın lehine sunulacak alternatiflerin hayata geçmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde bunları ifade ettiklerini kaydetti.
Her modelde, halkın faydasına bir duruş sergileyeceklerini belirten Ataoğlu, 50 milletvekilinden kaçı hükümette yer alırsa alsın, geriye kalanların da çözüm önerileri sunması gerektiğini, kendilerinin muhalefette olduklarında bile bu şekilde ilgili bakanlara görüşlerini sunduklarını söyledi.
 
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