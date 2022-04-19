Çalışma Bakanı Taçoy ile CTP milletvekili Şahali, Meclis’te sözlü tartışmaya girdi. Taçoy ile Şahali birbirlerine "Yalancısın." dedi. "Yalancısın" sözünü 5 kez tekrar eden Taçoy devamında "Terbiyesizsin, dünyanın en ahlaksız insanı sensin" şeklinde hakaretler savurdu





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda hakaretler havada uçuştu. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kürsüde olduğu esnada yaşanan gerilimin tarafları ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali oldu. Elektrik meselesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ilişkin yaşanan tartışmada Taçoy ile Şahali'nin karşılıklı olarak birbirlerine "Yalancısın." dedikleri duyuldu.

"Yalancısın." sözünü 5 kez tekrar eden Hasan Taçoy devamında "Terbiyesizsin, dünyanın en ahlaksız insanı sensin." hakaretlerini savurdu.

Şahali'nin de "Yüzsüz." şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

Yaşanan bu gerilimi üzerine araya giren Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Argo kelimelerin tamamını karşılıklı olarak tutanaklardan çıkarıyoruz." dedi. Kürsüde bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu Meclis'te 'yalancı' demek serbestse, sabahtan beri biz boşuna edebimize sığınırız. 'Dünyanın en ahlaksız insanı' lafını ben ne zaman duyduğumu hatırlamıyorum. El insaf ya... (Töre'ye) Böyle olursa, her hafta 'yüce' kelimesini kullanmanızı sorgulamak durumunda bırakırsınız bizi..." Taçoy'un yanında oturan Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise bu esnada Erhürman'a, "Yalancı sözünü ilk Erkut Şahali kullandı, tutanaklara bakın." diye seslendi.

Ekonomik Bakanı Erhan Arıklı, muhalefete seslenerek, "İki kelam da bu sendikalar için ediniz" dedi, "Borcu olmayan kurumların elektriğini kanunsuz bir şekilde kesen, çitleri atlayarak bunu yapan sendikalara karşı dik duralım" dedi.

Arıklı, santrallerin bakımlarının "geçmiş dönemde" yapılmadığını söyledi, bu sözler üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Hangi dönemde yapılmadı?" diye sordu. "Hasan Taçoy döneminde mi yapılmadı? Çünkü bizim dönemimizde yapıldı" şeklinde konuştu.



