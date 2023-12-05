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Guterres temsilci olarak Maria Angela Holguin Cuellar 'ı atadı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm arayışında önemli bir dönemeçte, deneyimli diplomat Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs temsilcisi olarak atadı.

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Guterres temsilci olarak Maria Angela Holguin Cuellar 'ı atadı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’taki temsilcilik görevine Kolombiya’nın deneyimli diplomatlarından Maria Angela Holguin Cuellar’ı atadı. Cuellar, Kıbrıs Türk tarafının önceki adayı Avustralyalı Julie Bishop’un reddedilmesinin ardından bu önemli göreve getirildi.

DİPLOMATİK KARİYERİ VE GÖREVLERİ
Maria Angela Holguin Cuellar, 2010-2018 yılları arasında Kolombiya Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, ülkesinin dış ilişkilerinde etkili bir rol oynadı ve uluslararası alanda tanındı. Cuellar, Kolombiya’nın BM misyonunun başkanlığını görevi sırasında uluslararası arenada önemli sorumluluklar üstlendi. Görevi boyunca, ülkesinin barış süreçlerine ve kriz yönetimine sağladığı destekle bilindi.

Diplomatik kariyerinin bir diğer önemli durağı ise Kolombiya’nın Venezuela Büyükelçiliği oldu. Cuellar, bu görevi sırasında komşu ülke ile kurulan diplomatik ilişkilerde önemli bir rol oynadı.

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