Guterres, Kıbrıs için endişeli

Guterres’in, Kıbrıs sorunundaki durumundan endişe duyduğunu Anastasiadis’e ilettiği belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunundaki durumdan endişe duyduğunu ifade ettiği haber verildi.

Guterres’in bu hafta başında Glasgow’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs sorunundaki durumundan endişe duyduğunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ifade ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Guterres’in Anastasiadis’i, temsilci atanması konusunda bir sonuca varılması için tüm müdahil taraflarla istişare içerisinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini de kaydetti.

Anastasiadis-Guterres görüşmesi konusunda açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise, Anastasiadis’in Guterres’e, bu konuda en kısa zamanda harekete geçmesi gerektiğini söylediğini iletti.

Pelekanos, Guterres’in ise buna karşılık Anastasiadis’e “durumun kendisini endişelendirdiği ve bir sonuca varılması için tüm müdahil taraflarla istişare içerisinde olduğu” yanıtını verdiğini aktardı.





