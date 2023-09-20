Görevden alma ve atamalar bitmiyor

İçişleri Bakanlığı’nda bazı atama ve görevden almalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atama kararnamelerine göre, Halil Sakallı, Özel Kalem Müdürü Mert Osmanlar ve Harita Dairesi Müdürü Aşkın Korkmazer görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Yılmaz, Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise Ergin Erçoban atandı.

Görevden alma ve atamalar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

