“Görev bize verilecekse kabul ederiz”

CTP lideri Erhürman, UBP’li bir milletvekilinin başkanlığında kurulacak olan herhangi bir hükümet modelinde CTP’nin yer almayacağını söyledi ve “Eğer görev bize verilecekse biz bunu kabul etmeye hazırız. Mümkünse bir mutabakat hükümeti olmasını istiyoruz” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Görüşme saat 11.00’de başladı ve 11.30’da tamamlandı.

Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman, yaklaşık 2 hafta önce aynı sebeple burada olduklarını anımsatarak, bunun bile yaşanan sürecin absürtlüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, CTP olarak duruşlarının çok net olduğunu ifade ederek, “Eğer görev bize verilecekse biz bunu kabul etmeye hazırız. Mümkünse bir mutabakat hükümeti olmasını istiyoruz” dedi.

Erhürman, bunun için de her türlü alternatifi değerlendirmeye hazır olduklarını söyleyerek, “Ancak, bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline bizi getirip de kurulmuşuna tekrar dönülmesini kabul etmeyiz. Biz böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı 15 gün önce de söyledik” dedi.

CTP olarak duruşlarının net olduğunu yineleyen Erhürman, sürecin sonunda hükümetin kurulamaması halinde Tatar’ın yetkilerini kullanarak ülkeyi seçime götürmesi gerektiğini kaydetti.

Bundan sonra UBP’li bir milletvekilinin başkanlığında kurulacak olan herhangi bir hükümet modelinde CTP’nin yer almasının zinhar mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP’nin, meşru görmediği bir yapının içerisinde ortak olması asla söz konusu olamaz. Sucuoğlu’nun başkanlığında da olması mümkün değil. Bunu gayrı meşru olarak gördüğümden değil, bütün bu yaşananların ardından artık Sucuoğlu’nun hükümeti kurma görevini almasını demokratik yapının içerisinde normal kabul etmenin mümkün olmamasından dolayıdır.”

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verip, “mutabakat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kurmazsa ülkeyi yetkilerini kullanarak erken seçime götürürüm” demesi halinde bu görevi almaya hazır olduklarını kaydetti.

Bazı kişilerin bu yaşanan absürtlük ve kaosu normalleştirmeye kalkıştığını, bunun ülke demokrasisine verilebilecek en büyük zarar olduğunu ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu ülkede anormal olan şeyleri normalmiş gibi göstermek, bu ülkenin demokrasisine verilebilecek en büyük zarardır. Bir şey anormalse anormaldir. Bu şartlarda UBP’li bir milletvekilinin başkanlığında kurulacak olan yapı meşru değildir.”

İki hafta önce buradaki görüşmelerde söylediklerinin bugün ortaya çıktığının herkes tarafından görüldüğünü kaydeden Erhürman, “Görevi bize verip, biz bir tur attıktan sonra yeniden Sucuoğlu’na verecekse, ve kurulacak hükümet hazırsa bunu kabul etmeyeceğimizi söylemiştik” dedi.

Erhürman, geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a, “Faiz Sucuoğlu bir kabine kurdu, kabine 59 gün görevde kalabildi, tekrardan ayni görevin Sucuoğlu’na verilmesi anlamlı değildir, bu şartlarda biz ana muhalefet partisi olarak görevi almaya hazırız ama görevi süreç sonunda hükümeti kuramazsak, cumhurbaşkanı olarak yetkinizi kullanarak ülkeyi seçime götürürseniz” dediklerini anımsattı.

Erhürman, “Bu yaşanan absürtlüğün içinde bir kez daha Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevinin verilmesi normal bir beklenti değildir. Böyle bir şey hukuka aykırı değildir, ama meşru mudur, hayır değildir. Görevin Sucuoğlu’na verilmesi bu demokrasi içerisinde kabul edilebilecek bir şey değildir” dedi.

Hükümeti kurma görevinin Sucuoğlu’na değil de UBP’den başka bir milletvekiline verilmesinin de hukuka aykırı olmadığını, ama meşru da olmadığını vurgulayan Erhürman, Faiz Sucuoğlu için basında çıkan “Türkiye tarafından istemediği” yönündeki iddiaların yalanlanmadığını ifade etti.

Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanlığına devam etmesi ve hükümeti kurma görevinin UBP içinden başka bir milletvekiline verilmek istenmesinin normal olup olmadığını sordu ve “Bu ne normaldir, ne meşrudur.” dedi.

Erhürman, yaşanan absürtlüklerin üstüne, yeni absürtlükler eklemenin ne topluma, ne demokrasiye faydası olduğunu, ülke demokrasisi ve hukukuna yeterince tahribat yapıldığını kaydetti.

“Eğer, görev bize verilecekse kabul etmeye hazırız, mümkünse bir mutabakat hükümetini değerlendirmeye hazırız. Bunun için her türlü alternatifi değerlendirmeye hazırız” diyen Tufan “Erhürman, “Yeter ki, bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline getirilmeye çalışılmasın” dedi.

Hükümeti kurma görevi konusunda kamuoyu nezdinde yapılan tartışmalara değinen Erhürman, yaşanan absürtlük ve kaosun normalleştirilmeye çalışılmasını eleştirerek, “Bunu normalleştirmeye kalkan her kim varsa bilsin ki bu toplumun demokrasine zarar veriyor” dedi.