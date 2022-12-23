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“Girne halkı daha kaliteli hizmet alacak”

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin kapılarının halka açılacağını belirtti

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“Girne halkı daha kaliteli hizmet alacak”
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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, seçim ziyaretlerini sürdürüyor.
Ziyaretlerde seçim kitapçığını takdim eden ve projelerini anlatan Çeler, 25 Aralık Pazar günü seçimden zaferle çıkacağını söyledi.
Zeki Çeler, Girne Belediyesi’nin kapılarının halka açılacağını belirterek, belediyede çalışma barışını sağlayıp, iş veriminin artacağını ve halkın daha kaliteli hizmet alacağını vurguladı.
Halkın gösterdiği ilgiden mutlu olduğunu ifade eden Çeler, Girne’de değişim için vatandaşın heyecanlı olduğuna dikkat çekti.
Vatandaşın oy verirken mantığıyla hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çeler; enerjisi ve vizyonuyla, cesareti ve tecrübesiyle projelerini hayata geçireceğini kaydetti.
 
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