Gezici’ye göre 6 parti Meclis’te

Gezici’nin araştırmasına göre UBP’nin oyu yüzde 36.3, CTP’nin oyu yüzde 26.1 HP’nin oyu yüzde 10.8. DP’nin oyu yüzde 9.8, TDP’nin oyu yüzde 9.1 ve YDP’nin oyu yüzde 5.1

Gezici Araştırma Merkezi’nin ilk kamuoyu araştırmasına göre 23 Ocak seçimleri ağırlıklı olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (UBP) arasında geçecek, seçmenin yüzde 28’i şu anda “kararsız” konumda.Gezici Araştırma “KKTC 2022 Genel Seçim Sonuçları Anketi”ni açıkladı.Ankete göre UBP, CTP, HP, DP, TDP ve YDP Meclis’e girecek partiler olarak görünüyor.27-29 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan araştırmada, 2 bin 430 katılımcı ile görüşüldüğü belirtildi. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5 olarak açıklandı.“Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz” sorusuna ankete katılanların % 28’i “kararsız” olduğunu söyledi.Gezici, oy dağılımını “kararsız” seçmeni de dağıtarak açıkladı, ancak, partilerin kararsız, sandığa gitmeyecek ya da oy kullanmayacak seçmen dışında oranlarını vermedi.Ankette % 28.1’lik Kararsız seçmen partilerin ağırlığı oranında dağıtıldıktan sonra sonuç şöyle:UBP %36.3CTP %26.1HP % 10.8DP % 9.8TDP % 9.1YDP % 5.1Ulusal Birlik Partisi ( UBP ) Faiz SucuoğluUBP'nin iktidarda bulunduğu son dönemlerde yaşanan pandemi ve ciddi ekonomik olumsuz gelişmelere rağmen UBP'nin 2018 seçimlerine göre oylarını koruyabildiği görülmektedir.UBP çok ciddi ve dinamik örgütsel yapısıyla, iktidara en yakın parti olarak görülmekte bu da partiyi çekim noktası olarak tutabilmektedir. Parti ileri gelenleri tek başına iktidar söylemini geliştirse de bugünkü yapıda bu zor görünüyor.Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP ) Tufan ErhürmanCTP ana muhalefet partisi olarak belli bir oranda oylarını artırabilecek gibi görünmekte, Tufan Erhürman, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun farklı kesimlerinden ve parti tabanından aldığı destekle Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı karşısında % 22 gibi bir oy oranına ulaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin diğer kazananı Tuhan Erhurman’dı. Yaptığımız son kamuoyu araştırmasında da Tufan Erhürman’ın partisi ile birlikte sol merkez seçmen gruplarından destek alarak oyunu artırdığını görüyoruz. Araştırmamız tamamlandıktan sonra Tufan Erhürman ve partisinin kamuoyunun gündemine getirdiği “euro’ya geçiş” önerisinin de, CTP'nin oylarında artışa neden olacağını bir araştırmacı olarak toplumda gözlemliyorum.Demokrat Parti (DP) Fikri AtaoğluFikri Ataoğlu’nun son dönemdeki başarılı girişimleriyle parti de bir toparlanma yaşandı. İyi adaylarla bu toparlanma süreci devam edebilecektir. 2018’de baraj sorunu yaşayan DP şu an farklı durumdadır. Baraj sorununu tamamen aşmış, kitle partisi olma yolunda olan ve çıkışta olan bir DP var. Oyları şu an % 10 civarında olan Demokrat Parti'nin oylarını en fazla artıracak önemli partiler arasında olduğu görülüyor. DP Özellikle Gazimagusa, Girne ve Lefkoşa da beklenin üzerinde oy alacak.Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal ÖzyiğitMustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığında, Mehmet Harmancı'nın ise Lefkoşa Türk Belediyesinde ulaştıkları oy potansiyeli düşünüldüğünde Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) daha çok büyümesi, beklenen bir gelişmeydi fakat, anket sonucu TDP'nin 2018 seçimlerine göre küçük bir oranda büyüme kaydettiğini göstermektedir. TDP koşullara göre büyüme potansiyeli olan bir parti, tepki oylarının adresi olabilecek bir parti. TDP başkanı Cemal Özyiğit'in ve aday kadrosunun seçim dönemindeki performansları yanı sıra, Sayın Mustafa Akıncı'nın ve Sayın Mehmet Harmancı'nın da katkıları sonucun belirlenmesinde çok etkili olacaktır.Halkın Partisi ( HP ) Kudret Özersay2018 Genel seçimlerinde % 18’e yakın oy alan HP şuan en ciddi oy kaybı yaşayan parti konumunda. Kudret Özersay karma oylarda en fazla oy alacaklar arasında olabilir fakat mühür oylarında yaşadığı sıkıntılar ve partiden ayrılan yada tekrar aday çıkmayan önemli isimler düşünüldüğünde HP’de düşüşün devam ettiği gözlemlenmektedir.Yeniden Doğuş Partisi ( YDP ) Erhan ArıklıErhan Arıklı halk tarafından sevilen bir siyasetçi olarak görülse de , iktidar ortağı olduğu dönemde tabanına verdiği sözleri tutamadığı söylenmekte, bir çok konuda icraat yapamadığı için ve son dönemde parti içi çatışmaların sonucunda ortaya çıkan kayıpların partiyi yıprattığı da düşünülecek olursa, YDP ciddi bir rüzgar kaybında. Baraj sınırlarında olsa da kıl payı barajı geçebilecektir. Genel olarak partiden kopmalar sonucu, Demokrat Partiye Sn. Fikri Ataoglu’na, Sn. Bertan Zaroğlu'na ve UBP'ye ciddi bir yönelme görülüyor.