banner583
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
1 0
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
6 0
 
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
27 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
7 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
213 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
69 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
48 0
banner661
banner726

“Genel Başkan’ın takdiri”

banner476

Hakkında bakan olacağı yönünde haberler çıkan ancak kabinede yer bulamayan UBP milletvekili İzlem GürçağAltuğra “Genel Başkan’ın takdiri” dedi

banner714
“Genel Başkan’ın takdiri”
banner721
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekili İzlem GürçağAltuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
UBP’ninhaftasonu yapılan kurultayı sonrasında Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesi ve hükümeti kurma çalışmalarına başlamasının ardından basında, kendisinin de kabinede yer alacağı yönünde haberler çıktığını hatırlatan İzlem GürçağAltuğra, çok sayıda kişinin gerek bizzat kendisini ziyaret ederek, gerekse telefonla arayarak ve mesaj atarak kutladığını belirterek, “tüm değerli kardeşlerime aynı sıcak duygularla teşekkür ederim” dedi.
Oluşan yeni kabinenin  Genel Başkan’ın takdiri olduğunu kaydeden İzlem GürçağAltuğra, “Bilinmelidir ki, hangi konumda olunursa olunsun, halka yönelik hizmetin kutsallığı hiç unutulmamalıdır. Bu bilinçle hareket ederek,  dün olduğu gibi bugün de, yarın da üstelendiğimiz her görevde halkımıza hizmeti kutsal bilerek, inançla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.