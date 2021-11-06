Hakkında bakan olacağı yönünde haberler çıkan ancak kabinede yer bulamayan UBP milletvekili İzlem GürçağAltuğra “Genel Başkan’ın takdiri” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekili İzlem GürçağAltuğra, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

UBP’ninhaftasonu yapılan kurultayı sonrasında Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesi ve hükümeti kurma çalışmalarına başlamasının ardından basında, kendisinin de kabinede yer alacağı yönünde haberler çıktığını hatırlatan İzlem GürçağAltuğra, çok sayıda kişinin gerek bizzat kendisini ziyaret ederek, gerekse telefonla arayarak ve mesaj atarak kutladığını belirterek, “tüm değerli kardeşlerime aynı sıcak duygularla teşekkür ederim” dedi.

Oluşan yeni kabinenin Genel Başkan’ın takdiri olduğunu kaydeden İzlem GürçağAltuğra, “Bilinmelidir ki, hangi konumda olunursa olunsun, halka yönelik hizmetin kutsallığı hiç unutulmamalıdır. Bu bilinçle hareket ederek, dün olduğu gibi bugün de, yarın da üstelendiğimiz her görevde halkımıza hizmeti kutsal bilerek, inançla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

