Başbakan Üstel, “Ülke yangın yeri, ekonomi dibe vurdu, ekonomide çarklar durdu. Memlekette açlık sorunu başladı” dedi ve “Gelin bu ülkeyi yeniden inşa edelim. Gelin reformları yapalım” mesajı verdi





Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda muhalefet vekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Üstel, yaklaşık 1 buçuk saat grup toplantısı yaptıklarını belirterek, “UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’dur. Onun rızasıyla ve Anayasanın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a verdiği hak ile ben bu görevi aldım. Partinin en üst organlarından da yetki aldım. Bunun ‘gayri’liği nerede sorarım...” dedi.

Üstel, “Gayrimeşru hükümeti kabul etmiyorum” diyerek, hükümetin güvenoyu aldığını hatırlattı.

Pandemiyle birlikte ekonomide çarkların durduğunu aktaran Üstel, “Ekonomi dönmüyor, esnaf sanayici hayvancı zor durumda, ülke açlık sınırına gelindi, ben bu zor dönemde bu görevi kabul ettim. 1991 yılından beri meclisteyim. Her görevde bulundum ben makama doydum, makam meraklısı değilim ama halk Meclis'ten milletvekillerinden iş ister, dibe vuran ekonomi döneminde insanlarımız yasama bekler, biriken sorunları çözmemizi ister” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir istikrarlı bir hükümet kurulamadığına işaret eden Başbakan Ünal Üstel, şöyle devam etti:

“Ateşten gömleği giydik. Gelin bu ülkeyi yangın yerinden beraber çıkarıp, iş birliği yapıp ülkemizin önünü açalım. Ülke yangın yeri, çarklar dönmüyor. Gelin yeni bir sayfa açalım. Birlik ve beraberlik içerisinde gelin bu ülkeyi yeniden inşa edelim. Resmi olan bir hükümeti gayrimeşru olarak lanse etmeyin. Bu ülke bir seçim daha kaldıramaz. Reformları yapacağız, ülkemizin önünü açacağız... Biz kararlıyız.”

Muhalefetin birtakım eleştirileri olabileceğini de söyleyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokole işaret etti, şöyle devam etti:

“Protokolde eksik de olabilir fazla da olabilir. Hep eleştiri yönüne bakıyorsunuz ve halka doğruları söylemiyorsunuz. Bu protokol ile her şeyi düzelteceğimizi iddia etmiyoruz. Ancak artık bıçak kemiğe dayandı. Biz iş birliği içerisinde hayati yasaları yapmaya hazırız.”

Belediyeler Reformun arkasında olduklarını da ifade eden Üstel, “Gelin birlik beraberlik içinde reformlar yapalım, ülkemizi kendi ayakları üzerinde durduralım, insanımızın önünü açalım. Biz kararlıyız, bugün bu çalışmalara başladık, Meclisimizi de gerekirse olağanüstü toplantılara çağıracağız ve biriken yasaları geçireceğiz” diye konuştu.

Reformları, icraatları yapacaklarını, ülke insanının daha güzel rahat yaşaması için hükümet olarak çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Üstel, komiteleri yazda da çalıştıracaklarını, çalışmaları Meclis’e taşıyacaklarını, çünkü ülkenin, insanların bekleyecek bir dakikası olmadığını, iş birliği içinde hayati yasaları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

