“Geçmişimizi unutmadan, yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor”

Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Ataoğlu “Geçmişimizi unutmadan, yaşananların hafızasını hep canlı tutarak yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor” dedi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

DP’den verilen bilgiye göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile görüşen Ataoğlu, Şehitler Ölmez Müzesi'ni gezerek Anı Defteri’ni imzaladı.

Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini belirterek, “Tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” Dedi.

Ziyarette pandemi koşulları çerçevesinde, pahalılığın önlenmesi için yapılan çalışmalarla kontrollü bir şekilde dövizin indirilmesi sonrası piyasaların istenilen düzeyde ucuzlatılması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, bu durumun kontrol edilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Parti olarak geçmişte yaptıkları çalışmaları da baz alarak, önümüzdeki dönem yapacakları çalışmaları hayata geçirmek için uğraş verdiklerini ifade eden Ataoğlu, 50 adayla bu hedefe varma noktasında var güçleri ile çalışacaklarını kaydetti.

Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Ataoğlu “Geçmişimizi unutmadan, yaşananların hafızasını hep canlı tutarak yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor” dedi.

Ziyarette Derneğin eski Başkanı Ertan Ersan’ı da rahmetle anan Ataoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile her zaman yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Ziyarette DP’nin bazı milletvekili adayları da Ataoğlu’na eşlik etti.