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"Fiyatların paraşüt değil, roket hızıyla inmesi gerek"

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"Fiyatların paraşüt değil, roket hızıyla inmesi gerek"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, fiyatların roket hızında çıktığı gibi roket hızında iniş yapması gerektiğini kaydederek, “Yükselen fiyatların Paraşüt hızında yavaş inmesi doğru değildir” dedi.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Sucuoğlu, fiyatların yeniden hesaplanıp zamlar geri alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konudaki denetimlerin de büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
“Yanlış yapan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır” diyen Başbakan, birkaç gün içinde fiyatların gevşediğinin görülmesi gerektiğini söyledi.
Dövizde düşüşün piyasaya yansıdığını görmenin halkın birincil beklentisi olduğunu, bu hususta üzerlerine düşen denetim görevini süratle devam ettirdiklerini anlatan Sucuoğlu, “Denetimlerde kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır” dedi.
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