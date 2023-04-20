“Feyzioğlu, ülkesine geri dönmeli”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun köylerde, “AKP lehine seçim propagandası” yaptığını ileri sürerek, buna tepki gösterdi.

İzcan, yazılı açıklamasında, “Kuzey Kıbrıs, AKP’nin propaganda merkezi olamayacaktır” dedi.

İzcan, “TC Devletinin Kuzey Kıbrıs’taki yasal temsilcisi olduğunu unutan Metin Feyzioğlu, Türkiye’de iktidar değişikliğinin hemen ardından ülkesine geri dönmelidir” ifadelerini kullandı.

