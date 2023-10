Feyzioğlu: “Kıbrıs bizim için bir ‘mesele’ değil, ‘Milli Dava’dır”

“Dünyanın art arda ortaya çıkan doğal ve doğal olmayan afetlerle sarsıldığı ‘dönüşüm çağı’nda birlik ve beraberliğimizin muhafazası her zamankinden önemlidir. Kıbrıs bizim için bir ‘mesele’ değil, ‘Milli Dava’dır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkı ile birlikte “Türkiye Yüzyılı”nda şüphesiz nice haklı başarılara imza atacaklarını kaydederek, “Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılıdır” dedi.

Feyzioğlu, 100 yıl önce “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinde ve çevresinde bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı tesis etmek için mücadele ettiğini; dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla, üstelik de çok zor bir coğrafyada, bir istikrar timsali olduğunu belirtti.

“Kıbrıs bizim için bir ‘mesele’ değil, ‘Milli Dava’dır diyen Feyzioğlu, “Çünkü meseleler zamanla yorar, milli davalar ise davaya inananları her daim güçlü ve kararlı kılar. Bizler dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmak nedir bilmeyiz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Ada'daki gerçekleri esas alan, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilinin temel hedeflerinden birini teşkil etmeye devam ettiğini kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi kutlamaları Büyükelçi Feyzioğlu’nun saat 13.00’te BRTK televizyonunda yaptığı konuşmayla başladı.

Büyükelçi Feyzioğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayarak, “Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

Feyzioğlu, 100 yıldır coşkularını yürekten paylaşan, bayramlarını kendileriyle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkürlerini dile getirdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, içinde bulunulan ve dünyanın art arda ortaya çıkan doğal ve doğal olmayan afetlerle sarsıldığı “dönüşüm çağı”nda birlik ve beraberliğin muhafazasının önemini vurguladı.



“Vatanımızı güzel yarınlara taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz”



TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, konuşmasında, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının gururla idrak edildiği 2023 yılında tüm yıl boyu sürmesi planlanan 100’üncü yıl kutlamalarının planlandığını ancak şubat ayında yaşanılan deprem felaketiyle coşkunun hazin bir burukluğa büründüğünü ve bu felaketin acısının halen daha derin ve taze olduğunu kaydetti.

Depremde hayatını kaybeden tüm Türkiye ile KKTC vatandaşlarının ve Şampiyon Melekler Takımı’nın aziz hatıralarını bir kez daha yad eden Büyükelçi; başta aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Türk milletine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.

Feyzioğlu, “Onların hatıralarını onurlandırmak ve vatanımızı daha güzel yarınlara taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

- “Atatürk’ümüz, evrensel değerleri kültürel zenginlikleriyle harmanlayan, itibarlı, demokratik ve güçlü bir Cumhuriyetle kendisine güvenen ve geleceğini inşa eden bir ülke yaratmıştır”

Feyzioğlu, 100 yıl önce, dünyayı ve uluslararası politikayı iyi okuyan, halkın kendi kaderini belirleme hakkına sonuna kadar inanan, Yüce Türk Milletine sonsuz güven duyan, bunu İstiklal Savaşı ile kanıtlayan büyük dahi Atatürk’ün, milli egemenliğe dayanan, evrensel değerleri kültürel zenginlikleriyle harmanlayan, itibarlı, demokratik ve güçlü bir Cumhuriyetle kendisine güvenen ve geleceğini inşa eden bir ülke yarattığını vurguladı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kurtuluşun ve kuruluşun kadın erkek tüm kahramanları ile Cumhuriyet tarihimiz boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi şükranla anıyor; ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diyen Feyzioğlu, vatanın onlara minnettar olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, 100 yıl önce “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinde ve çevresinde bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı tesis etmek için mücadele ettiğini anımsatarak, Türkiye’nin dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla, üstelik de çok zor bir coğrafyada, bir istikrar timsali olmayı başardığının altını çizdi.



“Bayramımızı bizimle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum”



Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimiz, kökü bin yıllara uzanan devlet aklıyla, dünyanın her köşesinde mazluma uzanan şefkatli eliyle, ikinci asrında, yani ‘Türkiye Yüzyılı’nda atalarımızı gururlandırmaya, gelecek nesillerimize daha adil bir dünya ve barış dolu bir gelecek hazırlamak için azami gücüyle gayret sarf etmeye devam edecektir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu üzere ‘Türkiye Yüzyılı’ olacağına ve bu gerçeğin tüm dünya tarafından tasdik ve takdir edileceğine yürekten inanıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda çalışan ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu etrafında kenetlenen herkese selam olsun. 100 yıldır coşkumuzu yürekten paylaşan, bayramımızı bizimle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”



“Kıbrıs bizim için bir ‘mesele’ değil, ‘milli davadır’”



Türk milletinin tarihi boyunca boyunduruk altında yaşamayı kabul etmediğini anımsatan Feyzioğlu, bu yüce milletin üyelerinin de 1963-74 yılları arasında Ada’da yaşanan zulme karşı direndiğini; birlik ve beraberlik içerisinde, uluslararası toplumun uyguladığı çifte standartlı yaklaşımlara rağmen varlığını koruduğunu ve pekiştirdiğini dile getirdi.

“Kıbrıs bizim için bir ‘mesele’ değil, ‘Milli Dava’dır” ifadelerini kullanan Feyzioğlu, meselelerin zamanla yorduğuna ancak milli davaların davaya inananları her daim güçlü ve kararlı kıldığına dikkat çekerek, “Bizler dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmak nedir bilmeyiz. Bu çerçevede Ada'daki gerçekleri esas alan, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması; Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel hedeflerimizden birini teşkil etmeye devam etmektedir” diye konuştu.

Feyzioğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası çağrıları ve desteğiyle son dönemde gerek ikili, gerek uluslararası teşkilatlarla ilişkiler bakımından büyük ivme kaydedildiğinin de altını çizdi ve “Türkiye Yüzyılı’nda şüphesiz bu konuda da nice hak edilmiş başarılara hep birlikte imza atacağız. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılıdır” dedi.

İçinden geçilmekte olan; dünyanın art arda ortaya çıkan doğal ve doğal olmayan afetlerle sarsıldığı “dönüşüm çağı”nda birlik ve beraberliğin muhafazasının her zamankinden önemli olduğunu belirten Büyükelçi Feyzioğlu, bu duygu ve düşüncelerle saygılarını ifade ederek sonsuza kadar var olacak Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.

Feyzioğlu, konuşmasını “Ne Mutlu Türk’üm diyene” diyerek tamamladı.