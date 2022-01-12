“Evlerdeki yangını söndürmemiz şart”

DP lideri Ataoğlu: “DP’nin gelecek planları içerisindeki hedefinde, KKTC’nin dünya ile bütünleştirmek vardır”







Demokrat Parti (DP) Gönyeli Örgüt binası açılışı, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri, bölge halkı ve Demokrat partililerin katılımıyla gerçekleşti.

Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmada örgütlenmenin önemine vurgu yaparak “DP, her bölgede açtığı örgüt binası, partimizin her geçen gün hızla büyüdüğün ün, güçlendiğinin ve geniş kitlelerin umudu haline geldiğinin en bariz göstergesidir” dedi.

Demokrat Parti’nin, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet temelinde gerçekleştirilecek bir çözümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile bütünleştirme gailesi ile hareket ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Yaşanan tarihi değişimlerin yarattığı fırsatları değerlendirerek, gelecek planlaması yapıyoruz. DP’nin gelecek planları içerisindeki hedefinde, KKTC’nin dünya ile bütünleştirmek vardır” dedi.

“Ülkenin koşullarını göz önünde bulundurarak, sorunlara çözüm getirecek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak projelerin sahibi DP’dir” diyen Ataoğlu, “Halkın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilenme programını ortaya koymak için daha güçlü bir şekilde iktidara geleceğiz” dedi.

Öte yandan Ataoğlu, BRT’de yaptığı seçim konuşmasında ekonomik durum ve partisinin projeleri üzerinde durdu.

Ataoğlu, KKTC’nin asıl sorununun sürdürülebilir bir kalkınma çabası içine girmek olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Öncelikle hayat pahalılığı nedeniyle evlerde meydana gelen yangını söndürmemiz şart. Demokrat Parti planı programını buna göre yaptı” ifadelerini kullandı.

“2019’da yüzde 15 olan hayat pahalılığının 2020’de yüzde 46’ya çıktığını, bunun üç misli bir artış anlamına geldiğini” ifade eden Ataoğlu, seçim sonrası hükümete girdikleri anda ilk yapacakları şeyin dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmek olacağını kaydetti.





