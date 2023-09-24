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Ertuğrloğlu, Türk tarafının Yiğitler-Pile yolu projesindeki kararlılığını iletti

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Siyasi İşlerden sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü

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Ertuğrloğlu, Türk tarafının Yiğitler-Pile yolu projesindeki kararlılığını iletti
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Siyasi İşlerden sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede DiCarlo’ya Yiğitler-Pile yolu projesi hakkında bilgi veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının bu insani projeyi tamamlama konusundaki kararlılığını vurguladı.
Kıbrıs konusuna ilişkin olarak, 50 yıllık süreçte başarısızlığı tescillenen federasyon temelindeki görüşmelere yeniden başlamanın mümkün olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine doğru teşhis koyması gerektiğini, Kıbrıs Rum tarafının “devlet”, Kıbrıs Türk tarafının da “toplum” olarak muamele gördüğü sürece hiç bir çabanın sonuç vermeyeceğini söyledi.
Ertuğruloğlu, artık Ada’daki gerçeklere dayalı, tarafların egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünü esas alan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti.
 
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