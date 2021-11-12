CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi: “Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi kaymakam vali düzeyinde gezmez. Devlet olmak, enteresan şapka takarak, yanlış bilgilerle hamaset yapmak değildir”



Mecliste söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, hükümet programı olarak dağıtılan ‘kağıtla’ ilgili konuşmayacağını söyledi, hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem de Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu eleştirdi.

Derya, Sucuoğlu’na kurultay süresince ‘dik dur, eğilme’ söylemlerinin yapıldığını hatırlatarak, “Kime karşı dik duruyordunuz” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da eleştiren Derya, “Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi kaymakam vali düzeyinde gezmez. Ersin bey kaymakam ve vali düzeyinde geziyor” dedi.

Derya, “Devlet olmak enteresan şapka takarak, yanlış bilgilerle hamaset yapmak değildir” şeklinde konuştu.

Vatandaşların kredi kartı ve banka borçlarının yükseldiğini ifade eden Derya, akaryakıtın yüzde 30 zamlandığını, son iki yılda halkın yüzde 65 fakirleştiğini vurguladı.

Derya, “İç borçlanma tavan yaptı. Kirli yakıtlar alınır ama iki devletlilik sayesinde cazibe merkezi halinde geldik, Ersin harikalar diyarında… İnsanlar açmış, perişanmış böyle bir şey yok…” dedi.

Öte yandan bir önceki hükümet döneminde pandemi yönetiminde ne kadar başarılı olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Derya, buna rağmen sağlık çalışanlarının, öğrencilerin perişan olduğunu, zamanın bunları anlatmakla geçtiğini dile getirdiği kaydetti.

Derya, ülkede birçok açıdan 1980’lere geri dönüldüğünü söyledi.

“Federal çözüme karşı duruyorsanız, doğalgazla ilgili iddialarda bulunuyorsanız bunun zemini nedir?” diyen Derya, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortak olmamız nedeniyle doğal gazı konuşuyoruz. Türkiye KKTC’nin değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüdür. Federal çözümden vazgeçiyorsanız, Türkiye'nin garantörlüğünden vaz mı geçiyorsunuz?” diye sordu.

