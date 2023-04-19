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Erhürman’dan iddialara yalanlama

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CTP lideri Erhürman, 18 örgütle CTP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı sırasında Büyükelçi Feyzioğlu’nun kendisini aradığına yönelik iddiaları yalanladı

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Erhürman’dan iddialara yalanlama
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 18 örgütle CTP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı sırasında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kendisini aradığına yönelik iddialara ilişkin net konuştu: “Hayır! Aksini iddia eden kanıtlamakla mükelleftir!”
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Enerjide bu toplumun ortak aklının bulunması amacıyla 18 örgüt ile birlikte CTP Merkezi'nde düzenlenen toplantının yapıldığı günle ilgili bir gazeteci arkadaşımız bir soru sormuştu CTP'ye. Duyduklarımızdan anlıyoruz ki o soru "fısıltı gazetesi" aracılığıyla toplumun gündemine taşınmaya çalışılıyor.
Soru net: "Metin Feyzioğlu CTP'yi aradı mı? Aradıysa kiminle, ne görüştü?"! Soru net olduğuna göre yanıt da net: Hayır Sn. Metin Feyzioğlu, Büyükelçilik'ten başka bir kişi veya başka herhangi bir kişi CTP'yi aramadı. Aramadığına göre CTP'den herhangi biriyle bir şey konuşması da söz konusu değil! Aksini iddia etmeye devam edecek olan varsa iddiasını kanıtlamakla mükelleftir! CTP'ye konuyla ilgili başka herhangi bir soru sormak isteyen varsa kapılarımız da, telefonlarımız da açıktır!
Kim ne derse desin, CTP bu toplumun kurumsal yapısına da, insan kaynaklarına da, ortak aklına da hep inandı ve hep inanacak. Bu toplumdaki hiçbir sendikayı, hiçbir ekonomik örgütü, hiçbir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu astı olarak görmeyen CTP, bu halkın hiçbir örgütünün de herhangi bir siyasi partinin "ast"ı olmayı kabul etmeyeceğini bilecek kadar bu toplumu tanır.
Yapılan açıklamalara karşın, 18 örgütün iradesinin CTP tarafından belirlendiği yönündeki iddiaların devam etmesinin bu örgütlerimize yönelik bir hakaret niteliğinde olduğu ve bu halkın hiçbir örgütünün böyle bir yakıştırmayı hak etmediği açıktır.”
 
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