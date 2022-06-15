Erhürman’dan ‘ek bütçe’ yorumu:

CTP lideri Erhürman, Hükümet’in Meclis’e sunduğu ek bütçe ile Mahalli gelirlerde 5 milyarlık artış öngörülebilecekken 1 milyar 790 milyon TL artış öngördüğüne işaret etti







“Batmamış belediyeleri batırmanın bir yolu”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in Meclis’e sunduğu ek bütçe ile Mahalli gelirlerde 5 milyarlık artış öngörülebilecekken 1 milyar 790 milyon TL artış öngördüğüne işaret etti, belediyelere gerçek mahalli gelir üzerinden devlet katkısı vermemek için bu yolun izlendiğini belirtti.

kullandı.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“"Hükumet" Meclis'e "ek bütçe"sini sundu. 2022 bütçesinde yıllık mahalli gelir öngörüsü 7 milyar 130 milyon TL. "Hükumet" önümüzdeki altı ayda mahalli gelirlerde 1 milyar 790 milyon artış öngörüyor.

Oysa ilk beş ayda mahalli gelirlerin toplamı beş milyar. Yani ortalama her ay 1 milyar mahalli gelir var. Bu durumda önümüzdeki altı ayda mantıki öngörü her ay 1 milyar olarak devam edip yıllık toplamda 12 milyar olması. Bu da bütçedeki 7 milyar 130 milyon TL'ye göre aşağı yukarı 5 milyarlık artış demek.

Mahalli gelirlerde 5 milyarlık artış öngörülebilecekken neden 1 milyar 790 milyon TL artış öngörüyor "hükümet"? Yanıt çok açık. Öncelikle belediyelere gerçek mahalli gelir üzerinden devlet katkısı vermemek için! Batmamış belediyeleri batırmanın bir yolu yani! İkincisi, Maliye'nin parası yok deyip de desteklenmesi gereken en zor durumdaki kesimleri desteklememek için! Birileri de bize muhalefet eleştiri yapıyor, öneri getirmiyor, kaynak göstermiyor demeye devam ediyor.

Alın size ek bütçede gösterilmeyen fazladan 3 milyarlık kaynak. Bırakın planlanarak halkı ve üreticiyi korumak için kullanılmayı, ek bütçede bile isteye saklanıyor!”



