Erhürman: “Muhtemelen 2023 depremle ve doğal afetle mücadele yılına dönüşecek. Bütçeyle ilgili, gelirlerle, giderlerle ilgili her kalemdeki değerlendirmemizi bunu dikkate alarak yapmalıyız”

Cumhuriyet Meclisi’nde bazı yasa tasarısı ve önerilerinin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler onaylandı.

Buna göre, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı; Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi; Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerine dair tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.



İncirli



Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi üzerine söz alan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Akdeniz Havzası’ndaki Kıbrıs’ın iklim krizinden çok etkilendiğini söyleyerek, bununla ilgili hükümetin ne yaptığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Sıla Usar İncirli, ülkenin yeşil bakımından sıkıntılı ve kırılgan olduğunu, bunun başta ekonomi ve sağlık olmak üzere ülkeye zarar vereceğini belirtti.

Sıla Usar İncirli, “Uluslararası onay yasaları sırf süs olsun diye de meclisten geçirilmez. Elbette CTP olarak bu onay yasasına olumlu oy vereceğiz ama bundan sonra hükümetin bu konuda atacağı adımları takip edeceğiz” dedi.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesiyle ilişkin oluşturulan geçici ve özel ad-hoc komite ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Ad-Hoc Özel Komite ile ilgili kararlar da okunarak oylandı.

Öte yandan Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi ile Hal Yasası Tasarısı’nın komitede görüşülmesi de oy birliğiyle kabul edildi.



Erhürman



Meclis İç Tüzüğü'nün 62'nci maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias Otel’de kaybedilen çocuklar, veliler ve öğretmenlerle ilgili oluşturulan ad-hoc komiteye ve bu konudaki hassasiyete işaret ederek, “Bu ad-hoc komitenin adeta hukuk bürosu gibi, süreci takip eden, verileri derleyip toparlayan değerlendiren ve süreç konusunda kamuoyunu tek ağızdan sağlıklı bilgilendiren bir yapıya ulaşması gerek” dedi.

Deprem sonrasında merkezi idarenin yürüttüğü çalışmalarda KTMMOB'nin yer aldığını kaydeden Erhürman, depremden bir dakika öncesine dönülmemesi, KTMMOB Yasası ile İmar Yasası ile ilgili değişiklik yasa tasarısı ve önerilerini geri çekilmesini istedi.

Erhürman, “Madem ki her konuda onlarla çalışıyoruz, yasal düzenleme yapmaya kalkarken de onlarla birlikte çalışmamız gerçeğini idrak ettiğimizi gösterelim. Meclis olarak bunu birlikte yapalım…” dedi.

Erhürman muhtemelen 2023’ün depremle ve doğal afetle mücadele yılına dönüşeceğini kaydederek, “Bütçeyle ilgili, gelirlerle, giderlerle ilgili her kalemdeki değerlendirmemizi bunu dikkate alarak yapmalıyız” dedi.

Alınan verilerin paylaşıldığını, buna göre ülkenin deprem bölgesinde olduğunu belirten Erhürman, hızla böyle bir ihtimale karşı hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyledi.

O kaynağın nasıl yaratılacağı meselesinin önce komitede sonra da Meclis’te konuşulması gerektiğini kaydeden Erhürman, Ocak ayı itibarıyla 174 milyon TL mahalli gelirlerde fazladan gelir gerçekleşmişse bunun da konuşulması gerektiğini kaydetti.



"Okullar ve hastaneler öncelikli"



Erhürman, “Eğer gelirlerde öngörünün üzerinde rakamlar ortaya çıktıysa bu rakamları nereye harcayacağımız bellidir. İhtiyaçlar bellidir. Okullarımızın ve hastanelerimizin güçlendirilmesi öncelikli olmak üzere ihtiyaçlar karşımızda duruyor” dedi.

Merkez Bankası’nda oluşacak kârın paylaşılmasına da değinen Erhürman, yıl sonunu beklemeden bu konunun konuşulması gerektiğini, 1 milyarın üzerinde gerçekleşecek bu rakamın Meclis'te bir kalem olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Külliye konusuna da değinen Erhürman, “lüks” tüketimden alınacak vergi, yabancılara mülk satışı gibi konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Deprem olmadan bir dakika önce külliye diye anılan yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı binası konusunda farklı görüşmelerimiz vardı ya… Bu tartışmalara dönmüyorum. O gün de söylenen öncelikli ihtiyaç bu değildi sözü çok daha güçlü hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nden bu dönemde 8 milyar liralık bir katkı geleceği beklentisinde olmak adil değil…” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Siyasi bir tartışma yapmıyorum. Rasyonel şekilde bunu değerlendirmemiz gerektiğini söylüyorum…” dedi.

Afet Acil Durum Eylem Planlarının oluşturulması gerektiğini ifade eden Erhürman, bu konuda da düğmeye basılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Ercan’ın iç hat olması tartışmasına işaret ederek, böyle olursa bütçede gelirler kaleminde düşüş, giderler kaleminde yükseliş olma riski olduğunu söyleyerek, bu konuda bir cevap almak istediğini belirtti.

