Erhürman: Demokratik ve ekonomik fukaralaşma zirve yaptı

Daha önce demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın bu kadar zirve yapmadığını vurgulayan Erhürman, yapılanlarla, müdahalelerin de teyit edildiğine dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın zirve yaptığının altını çizdi. Daha önce demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın bu kadar zirve yapmadığını vurgulayan Erhürman, yapılanlarla, müdahalelerin de teyit edildiğine dikkat çekti. Doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil, ‘talimat almayın’ dedi” diye konuştu.



ERHÜRMAN: AKIL SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN OLAĞAN ÜSTÜ BİR ÇABA SARF EDİYORUZ

Demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın, bu kadar zirve yaptığı bir dönemin olmadığının altını çizen Erhürman, ülkenin hem demokratik açıdan hem de ekonomik açıdan fukaralaştırıldığını vurguladı. Enflasyonda resmi rakamların yüzde 90’ı gördüğüne dikkat çeken Erhürman, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “11 ay hükümette kaldık, hiçbir icraat yapamadık. Sonra 59 gün hükümette kaldık, gene hiçbir icraat yapamadık. Bunun sorumlusu da UBP’dir” sözlerini hatırlattı. UBP’den hangi vekilin başkanlığında hükümetin kurulacağının konuşulduğunu belirten Erhürman, “Akıl sağlığımızı korumak için olağan üstü bir çaba sarf ediyoruz” dedi. UBP’nin 24 vekille meclise girdiğini dile getiren Erhürman, seçim döneminde iddia edilen ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ sloganlarının anlamının kalmadığını kaydetti.



“HÜKÜMETİN 15’İNCİ GÜNÜNDE MÜDAHALE TEYİT EDİLDİ”

Hükümetin kurulduktan 15 gün sonra, UBP PM kararının aksine teknokrat bakan atandığını da hatırlatan Erhürman, anlattıklarının bir masalda değil, bu ülkede olduğunu ifade etti. Sayın Sucuoğlu’nun ‘Tekrardan DP ve YDP ile hükümet kurma görüşmesi yapmak bize yakışmaz’ sözlerini de hatırlayan Erhürman, “Sayın Sucuoğlu’na yakışmaz, UBP’nin içinden bir vekile yakışacak mı?” diye sordu. Kurulacak hükümet müzakerelerinde parti başkanı olan Faiz Sucuoğlu’nun DP ve YDP’ye gidip gitmeyeceğini soran Erhürman, yaşatılanları eleştirdi. Müdahale olmadığının iddia edildiğini vurgulayan Erhürman, “Hükümetin kurulmasının 15’inci gününde yapılan bakan değişikliğiyle müdahale olduğu teyit edildi” dedi.



“TÜRKİYE İLE KÖTÜ İLİŞKİLER OLSUN DEĞİL, TALİMAT ALMAYIN DEDİK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemediğinin de yalanlanmadığını kaydeden Erhürman, Sayın Sucuoğlu’nun, ‘Sayın Tatar, Sayın Atun’u görevden alamadı’ ifadelerini de hatırlattı. Erhürman, tüm bu yaşananlara rağmen müdahale olmadığının söylendiğini belirtti. “Halkın aklıyla dalga mı geçeceğiz? Bunların hepsinin ne anlama geldiğini herkes çok iyi bilir” diyen Erhürman, CTP’nin, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil, ‘talimat almayın’ dediğine dikkat çekti. Doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine vurgu yapan Erhürman, imzalanan protokolün hala ortaya çıkmamasını da eleştirdi. Erhürman, bütün bu yaşananların, siyasetin itibarını sarstığını kaydetti. “CTP, UBP ile en başta neden koalisyona girmedi?” sorusunun yanıtını, UBP’nin 59 gün içinde yaptıklarıyla gösterdiğini vurgulayan Erhürman, “15. gün bakan değiştiniz, istediğiniz bakanı görevden alamadınız, elektrikte ve alkollü içkide ekonomik akla aykırı işler yaptınız. Bir iyiliğimiz karşılık geldi de böyle bir şey söz konusu olmadı” dedi.



“KURULACAK HÜKÜMET MEŞRU OLMAZ”

UBP içindeki bir milletvekiline hükümet kurma görevinin verilmesi durumunda, kurulacak hükümetin meşru olmayacağının altını çizen Erhürman, söz konusu durumun hiçbir meşruiyet zemininin olmadığını kaydetti. Erhürman, böyle bir hükümetin kurulmasını samimiyetle arzu etmediğini ifade etti. Erhürman, “Ne bizim bakan olalım diye bir merakımız var, ne de kaçmak gibi bir derdimiz var” diye konuştu. Pandeminin içinde, UBP’nin kurultay ile boğuştuğunu hatırlatan Erhürman, “Görünen şey, hükümeti kurduktan sonra yine kurultayınıza odaklanmanızdır” dedi. Ülkenin gerçekten tarihin en zor günlerinden geçtiğini ifade eden Erhürman, “Ülke, demokratik ve ekonomik açıdan hiç bu kadar fukaralaşmamıştı. Akıl yolu diye bir yer varsa oraya davet ediyorum. Hiç kimse kendini alternatifsiz zannetmesin” dedi.