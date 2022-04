Krizi yönetmek üzere ortaya çıkanların, halka zerre güven vermediğine vurgu yapan Erhürman, “Bu memleket kendi alternatifini üretir. Yapamayacaksınız, gideceksiniz. Siz gittikten sonra ortaya çıkan boşluk doldurulur” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu memleketin kendi alternatifini üretebileceğine dikkat çekti ve “Yapamayacaksınız, gideceksiniz. Siz gittikten sonra ortaya çıkan boşluk doldurulur” diye konuştu. Hükümetin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Erhürman, Maliye’nin başka, Başbakanlık’ın başka bir ‘imparatorluk’ olamayacağını vurguladı. TV2020’de Şen Candaş’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik zammının ekonomik akla aykırı olduğunu ve haziran ayı itibarıyla tüm sektörleri etkileyeceğini dile getirdi.



ERHÜRMAN: ÖZEL SEKTÖR ‘İNİM İNİM’ İNLİYOR

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başka, bakanların başka konuştuğunu vurgulayan Erhürman, memleketin meselesinin ise şu anda bu olmadığını kaydetti. Özel sektörün ‘inim inim’ inlediğine dikkat çeken Erhürman, insanların işsizlikle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı. Alım gücünün yerlerde süründüğünün altını çizen Erhürman, “İnsanlar perişan halde. Ortada ise gayri ciddi bir durum var. İnsanlar canıyla uğraşıyor, hükümet başka şeylerle” dedi. Hükümetin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine kaydeden Erhürman, Maliye’nin başka, Başbakanlık’ın başka bir ‘imparatorluk’ olamayacağını dile getirdi. Söz konusu durumu 3 senedir söylediklerini ifade eden Erhürman, bu hükümetin, daha öncekilerin devamı olarak ortaya çıktığını belirtti.



“HÜKÜMET İÇİNDE BİRİLERİ YALAN SÖYLÜYOR”

“Daha öncekilerden bile yer yer daha kötü bir hükümet hali ortaya koyuyorlar” diye konuşan Erhürman, dün Meclis’te konuşulanları hatırlattı. Erhürman, “Ortada bir yalan var. Yalanı kim söylüyor toplum henüz anlamış değildir. Bu hükümetin içinde birileri yalan söylüyor. Aynı anda doğru olamaz hepsinin söylediği. Sayın Sunat Atun arandı mı aranmadı mı? Bir ayağının üstünde 32 yalan söylüyor birileri. Yalan olduğu ortada çok açık” diye konuştu. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, bir sendikanın antetli kağıdının altına imza atmasını eleştiren Erhürman, “Bu zaten oturduğunuz makamın ciddiyeti konusunda kafanızda yeterli bir olgunluk oluşmadığını gösteriyor. Bu çok basit bir devlet tecrübesiyle ilgili bir şeydir. Böyle bir kağıdın altına imza atılmaz” dedi.



“DOĞRUDAN ALIM YÖNTEMİ DE SIKINTILI”

Bir ülkeyi yöneten kişilerin, ‘ne yapayım ben de imzalamak zorunda kaldım’ şeklinde konuşamayacağını kaydeden Erhürman, insanlarda yaratılan güvensizliğin giderek büyüdüğünü vurguladı. Seçim öncesinden elektrik zamlarının bu noktalara çıkacağının belli olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Halkla maliye arasında paylaştırın demiştik. Sayın Sucuoğlu çıkıp da tarifeden indirim tarifesini okuduğunda Maliyenin üstleneceğini söylemişti. Doğrudan alım yöntemi de sıkıntılı. Belgede iki tane ihalesiz santral alınması yazıyor. Bu işleri bu şekilde yapamazsınız. Metinde sorun var, imzalanma yönetimden sorun var, hükümetin kendi içinde bir bütün olmasında sorun var” diye konuştu.



“ELEKTRİK ZAMMI TÜM KESİMLERİ ÇÖKERTECEK”

Yönetsel sürece ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, “Bu krizi yaratarak buralara geldiniz. O kabineleriniz ne yaptıysa, bundan kaynaklanıyor bu yaşanan kriz. Sizden kaynaklanan şeyi halkın ve KIBTEK’in sırtına bırakmayacak şekilde bir formül üretmeniz gerekiyor” dedi. Elektriğin en büyük girdi maliyetlerinden biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Girdi maliyetlerini bu kadar artırırsanız, dükkanlarını kapatacak insanlar ya da girdi maliyetlerini fiyat olarak piyasaya yansıtacaklar. Bunun sonucu hayat pahalılığı olacak. Battıkları anda vergi alamayacaksınız. Bire üç geldiği anda elektrik fiyatları, alım gücü düşecek ve bu da size vergide eksilme olarak gelecek. Bu elektrik zammı ekonomik akla da aykırıdır. Çünkü hane halkını da esnafı da üreticiyi de çökertecek” diye konuştu.



“BU GEMİNİN YÜZDÜRÜLMESİ LAZIM”

Maliye’nin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Borçlanmaysa borçlanma. Bu geminin yüzdürülmesi lazım. Kendi yarattığı sorunları güya çözüp planlama yapmayan bir yapı var karşımızda” dedi. “Söylediğinize sokakta bir kişi bile inanmıyorsa, o hükümetin devam etmesi de imkansız hale gelir” diyen Erhürman, haziran ayı itibarıyla ekonomik şok yaşanacağını vurguladı. Ekonomik akla aykırı olan elektrik zammının haziran ayıyla birlikle her kesimi etkileyeceğini belirten Erhürman, “Bunun altından hiçbirimiz kalkamayız. Hayat pahalılığı da kesintili ödenecek diyorlar. Bu memleket durur. Şu an yapmaları gereken buna çare aramak, durmadan medya üzerinden bir bakan diğer bakana bir şey söylüyor. Memleketin iki temel konusu elektrik ile maliyedir” dedi.



“BUNUN ADI HİNDİSTAN’DA DA HÜKÜMET KRİZİDİR”

Maliye Bakanı Sunat Atun ile Başbakan Faiz Sucuoğlu’n un anlaşmazlıklarını da hatırlatan Erhürman, “Bunun adı Hindistan’da da başka yerde de hükümet krizidir” diye konuştu. Bu memleketin alternatifsiz olmadığının altını çizen Erhürman, her durumda bu memleketin kendi alternatifini yaratabileceğini ifade etti. Koşulların doğru yönetilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Kendi içinizde didişmeden, bize plan yapıyoruz, uğraşıyoruz, mesajı verin. Halk bunu görmek istiyor. Elimizdeki kaynakları da geçici işçi ve atamalar için kullanmayın” diye konuştu. Krizi yönetmek üzere ortaya çıkanların, halka zerre güven vermediğine vurgu yapan Erhürman, “Bu memleket kendi alternatifini üretir. Yapamayacaksınız, gideceksiniz. Siz gittikten sonra ortaya çıkan boşluk doldurulur” dedi. Protokolün de henüz ellerine ulaşmadığını hatırlatan Erhürman, “Ne taahhüt ettiniz ve bunların karşısında ne alacaksınız bunu görmek istiyoruz” dedi.