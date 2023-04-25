Erhürman: “Amaç erken seçimden kaçmaktır”

O dönem de Anayasa’nın aynı olduğunu şimdi de aynı olduğunu ifade eden Erhürman, o dönem ekonomik şartların gerekçe gösterildiğini, “bir milletvekili için seçim mi yapılacak” dendiğini, ancak şimdi yapılmak istendiğini ifade ederek, meselenin “erken seçimden kaçmak” olduğunu savundu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ara seçimin yapılmak istenmesinin sebebinin, “erken seçimden kaçmak” olduğunu savundu ve bu seçimin “erken seçimin fişeği” olacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te, ara seçim ile ilgili yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçildiği dönem de bir milletvekili için ara seçim yapılması gerektiğini ancak yapılmadığını, şimdi ise aynı siyasilerin ara seçime gidilmesini desteklediğini kaydetti.

O dönem de Anayasa’nın aynı olduğunu şimdi de aynı olduğunu ifade eden Erhürman, o dönem ekonomik şartların gerekçe gösterildiğini, “bir milletvekili için seçim mi yapılacak” dendiğini, ancak şimdi yapılmak istendiğini ifade etti.

Erhürman, meselenin “erken seçimden kaçmak” olduğunu savunarak, UBP’nin genel başkanlık konusunda yaşadığı sıkıntıları anımsattı, hükümetin sadece kendilerine göre değil, kamuoyu ve oy verenler gözünde de meşru olmadığını öne sürdü.

Ara seçimin erken seçimin işaret fişeği olacağını ifade eden Erhürman, bu seçimin bir milletvekili seçiminin ötesinde olduğunu, şikayet etme döneminin bittiğini ve halkın bu fişeği yakacağını kaydetti.

Erhürman, “halkın bu yapıdan kurtarılacağını” ifade ederek, “Sürüklene sürüklene gideceksiniz” diye konuştu.

