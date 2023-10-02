Erdoğan’dan KKTC’nin tanınması için yoğun baskı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yabancı yetkililere, Azerbaycan’a ve Azeri mevkidaşı İlham Aliyev’e KKTC’nin yükseltilmesi yönünde ileriki adımları atması için yoğun baskı yaptığı iddia edildi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin tanınmasının sağlanması için baskılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Tanınma İçin Türk Mayınları-Erdoğan’dan Yoğun Baskıcı ve Şantajcı Hamleler” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gazete tarafından “ayrılıkçı varlık” olarak nitelendirilen KKTC’nin tanınması için baskılarını artırdığını ileri sürdü.

Gazete bilgilere atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gündemlerinde Kıbrıs sorunu bulunan yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelerde “ya egemen eşitlik kabul edilir ya da Türk tarafının tüm iletişim kanallarını kapatarak KKTC’nin tanınması çabalarına yoğunlaşacağız” şeklinde ikilemi ortaya koyduğunu savundu.

Gazete, Erdoğan’ın, Azerbaycan’a ve arkadaşı olan Azeri mevkidaşı İlham Aliyev’e de KKTC’nin yükseltilmesi yönünde ileriki adımları atması için yoğun baskı yaptığını ileri sürdü.

Gazete Bakü’nün, Rum Yönetimi’min müdahalesinin ardından AB tarafından bunun sonuçları konusunda uyarılmasıyla büyük bir adım atmadığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan belgeyle, New York’taki temasları sırasında, birtakım görüşlerini-önerilerini ortaya koyduğunu yazan gazete, Tatar’ın önerisinin temel unsurunun da tanınma olduğunu belirtti.

Tatar’ın bunun içerisinde, Kıbrıs Rum tarafıyla, BM Genel Sekreteri’nin huzurunda veya huzurunda olmaksızın, ada çevresindeki doğal kaynaklar gibi konuları görüşmeyi kabul ettiğinden bahsettiğini yazan gazete, bunun da “iki eşit taraf”, “iki oluşum” veya “iki devletin” ilişkileriyle ilgili olduğuna dikkati çekti.

Ankara’nın, Milli Güvenlik Kurulu’nun son bildirgesine “Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) egemenliğine ve Kıbrıs Türklerinin en temel insani ihtiyaçlarına yönelik çifte standartlı tutum ve faaliyetlerinin tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmadığı ve itibarını zedelediği, bu çerçevede, barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı” şeklindeki açıklamasını da dahil ettiğini belirten gazete, Tatar’ın önerileri ile Ankara’nın bu açıklamasının tesadüf olmadığını, tanınmayla ilgili olduğunu yazdı.

