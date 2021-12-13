En yüksek oy Sunat Atun'a

UBP üyeleri, milletvekili adaylarını belirlerken en yüksek oyu 5 bin 441 ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'a verdi. Atun Mağusa’da, Olgun Amcaoğlu Lefkoşa’da ilk sırada; Dursun Oğuz da Mağusa’da ikinci sıradaki yerini aldı





UBP'de milletvekili aday belirleme seçiminde bakanlar ilk sırada yer aldı.

İlçelerde en yüksek oyu bakanlar aldı. Lefkoşa’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (5278), Mağusa’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (5441), Girne’de İç İşleri Bakanı Kutlu Evren (4337), İskele’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (3129) ve Güzelyurt’ta Sağlık Bakanı Ali Pilli (3565) ilk sırada yer aldı.

Seçimde tüm adaylar arasında en fazla oyu ise Sunat Atun aldı.

Lefkoşa’daki listeye sıralamayı kurulan son iki hükümette bakanlık görevinde bulunan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu 5 bin 278 oy ile ikinci; yine son 3 hükümette Maliye Bakanlığı koltuğunda bulunan Dursun Oğuz ise 5 bin 132 oyla 3. sırada en yüksek oyla tamamladı.

Bu ön sonuçlara göre rekortmenlerin Ekonomi, Maliye ve Eğitim “bakanı” olması dikkat çekti.

Lefkoşa’daki listeye göre göre ilk üçe mevcut vekillerden sadece Amcaoğlu’nun girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Mağusa’da Maliye Bakanı Dursun Oğuz ikinci sırada yer alırken, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu 3’ncü Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise 5’nci sırada yer alıyor.

Lefkoşa’da Zorlu Töre 7’nci sırada yer aldı. Zorlu Töre'nin Alişan Şan gibi ilk kez aday olan isimlerin de gerisinde Lefkoşa'da 7. sırada yer alması yanında Ahmet Savaşan'ın 4 Bin 689 Lefkoşa'da 2. olması gözlerden kaçmadı.

Öte yandan Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu 4 bin 721 oyla Mağusa’da üçüncü sırada yer alırken genel sıralamada “en çok oyu alan” ilk beş isimden biri oldu.

Yine Mağusa'da Bakan Resmiye Canaltay'ın Hakan Dinçyürek'in altında 5. sırada yer alması da gözlerden kaçmadı.

Lefke’de Aytaç Çaluda isminin ilk kez girenlerden Fırtına Karanfil’den sonra ikinci olarak gelmesi ise dikkat çekti.

İskele'de ise Osman Kırşan ile Emrah Yeşilırmak'ın 6. sırada çıkan Önder Sennaroğlu'nun üzerinde oy alması da gözlerden kaçmadı.

Girne’de ise İçişleri Bakanı Kutlu Evren ilk sırada; İskele’de Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ilk sırada; Güzelyurt’ta ise yine mevcut Sağlık Bakanı Ali Pilli ilk sırada yer aldı.

Girne’de Ünal Üstel, Evren’in ardından 3 bin 779 oyla ikinci, Özdemir Berova ise 3 bin 182 oyla 3. oldu.



